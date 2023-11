Okamžite si bežte pozrieť tento film: Netflix ovládla novinka, ktorú diváci zbožňujú. Nie však všetci

Je tu nový týždeň a vyzerá to tak, že s ním aj ďalšia novinka, ktorá sa dostala na čelo Netflixu. Rebríčku Top 10 filmov na tejto streamovacej službe aktuálne dominuje snímka Locked In. A nielen na Slovensku, ale na prvých priečkach sa nachádza po celom svete, ukazuje Flixpatrol.

Jej dej sa točí okolo zdravotnej sestry, ktorá sa pokúša zistiť, ako pacientka prišla ku svojim zraneniam. Dôvodmi sú nevera, ale aj vražda, tak znie oficiálny popis distribútora tohto mysteriózneho trileru. Celý príbeh je však oveľa viac zamotaný a nebudeme vám ho prezrádzať, aby sme vám nepokazili prekvapenie.

Dostala rozporuplné hodnotenia

Reakcie divákov na túto novinku sa líšia. Celkovo jej svieti na ČSFD hodnotenie 49 % a databáze IMDb 5,1/10, no podľa niektorých by mali byť tieto čísla ďaleko vyššie. Ako to vidíme aj medzi slovenskými a českými divákmi, našli sa aj takí, ktorí film ohodnotili na 4 hviezdičky z 5.

Takže tento nový počin môžeme zaradiť do kategórie tvorby z dielne Netflixu, na ktorú nemajú všetci jednotný názor. A to je v poriadku.

Mnohí diváci nešetria chválou

„Naozaj som si Locked In na Netflix užil,“ uviedol na sociálnej sieti X (bývalý Twitter) jeden z divákov. A viacerí ho ohodnotili prívlastkom „dobrý“.

„Je jedným z najlepších trilerov, aký som za poslednú dobu videl,“ priznal niekto ďalší. Medzi najnovšími reakciami prevládajú tie pozitívne, čo je dobrým znamením, ak vás snímka zaujala.