Mnohí vraveli, aby ho radšej utratili. Psíkovi Flokimu sa však skvele darí, neuveríte, ako teraz vyzerá

Keď nám pred dvomi týždňami Československý kastračný program poslal odkaz na psíka menom Floki, ktorý bol v žalostnom stave, okamžite sme jeho smutný príbeh spracovali s cieľom ukázať, kam až ľudská ľahostajnosť môže zájsť. Mnohí ľudia sa v tej dobe vyjadrovali štýlom, prečo sa ho vôbec pokúšajú zachraňovať a lepšie by bolo ho utratiť a že to celé nemá zmysel. No zmysel to má.

Dokazujú to videá zverejnené včera, v ktorých Floki dokáže už sám jesť a vyzerá, že je z najhoršieho von. Sám sa tiež polohuje a aj keď ešte jeho liečba zďaleka nie je na konci, je skvelé vidieť, aký veľký progres u neho nastal.

Veď pred dvomi týždňami to bola skutočná hrôza. Ako uvádza na svojom Facebooku Československý kastračný program, jeho telo smrdelo hnisom už zďaleka, bol značne vychudnutý, rozkladala sa mu papuľka a mal obrovský zápal. Aj keby vtedy veľmi chcel jesť a piť, tak by to nedokázal a z papuľky mu vytekali iba sliny a hnis.

O to krajšie je vidieť, ako sa má Floki teraz. Ak chcete aj vy podporiť Československý kastračný program v jeho práci, či už príspevkom alebo 2 % z daní, všetko potrebné nájdete na ich stránke.