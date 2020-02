Rozkladá sa mu papuľka a z úst mu vyteká hnis. Majiteľ nedal psíka ošetriť, teraz bojujú o jeho záchranu

Československý kastračný program sa dlhodobo venuje pomoci zvieratám, o ktorých sa majitelia nedokázali, nevedeli a v mnohých prípadoch najmä nechceli postarať. Za všetkých je dobrým príkladom vychudnutý staford Boomer, ktorého odobrali nezodpovednej majiteľke, postarali sa o neho a teraz je z neho šťastný psík. Žiaľ, prípadov, kde zvieratá kvôli ľahostajnosti majiteľov trpia, sú stále na každodennom poriadku, ako ukazuje aj prípad psíka Flokiho.

Hnis a zápal

Hnijúca papuľka, vychudnutie, apatia a boj o život. To je stručný stav psíka pomenovaného Floki, ktorého sa ujal Československý kastračný program so snahou ho zachrániť. Ako uvádzajú na svojom Facebooku, jeho telo smrdí hnisom už zďaleka, je značne vychudnutý, rozkladá sa mu papuľka a má obrovský zápal. Aj keby veľmi chcel jesť a piť tak to nedokáže, z papuľky mu vytekajú iba sliny a hnis.

Bojujú o jeho záchranu

Floki sa do rúk týchto dobrých ľudí dostal iba včera a hneď sa začalo s jeho ošetrovaním a záchranou. Napriek tomu, že sa ledva udrží na nohách, ešte stále vrtí chvostom.

Zatiaľ sa nepodarilo zistiť, ako čo sa mu vlastne stalo a prečo vlastne majiteľ nepodnikol nič, aby psíkovi pomohol. To ale Československý kastračný program nenechá len tak, ale teraz je ich prioritou záchrana jeho života.

Mnohí ľudia začali byť pod príspevkom skeptickí, či je vôbec nutné psíkovi pomáhať a či by nebolo lepšie ho utratiť. Keďže je tu ale šanca, že sa z toho môže dostať, tak o jeho záchranu budú bojovať. Ak chcete aj vy podporiť Československý kastračný program, či už príspevkom alebo 2 % z daní, všetko potrebné nájdete na ich stránke. Pomôžete tak nielen Flokimu, ale aj ostatným zvieratám, ktoré si zaslúžia lepší život.