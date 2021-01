Na telo ohrozeného morského cicavca niekto vyryl nápis TRUMP. Páchateľovi za to hrozí pokuta 100-tisíc dolárov

Úrady amerického štátu Florida a federálne úrady vyšetrujú prípad lamantína širokonosého, ktorého našli v rieke so slovom “TRUMP” vyrytým na chrbte. Informovala o tom v utorok agentúra AP.

Tohto morského cicavca spozorovali 10. januára v rieke Homosassa v okrese Citrus County, potvrdila Americká služba pre ryby a divokú zver (USFWS) a Komisia pre ochranu rýb a voľne žijúcich živočíchov na Floride. Táto oblasť je vzdialená asi 130 kilometrov severne od mesta Tampa.

“Lamantíny širokonosé sú nevyhnutnou súčasťou ekosystémov, ktoré obývajú a sú chránené podľa zákona o ohrozených druhoch a zákona o ochrane morských cicavcov,” uviedla vo vyhlásení riaditeľka USFWS, Aurelia Skipwithová.

Podľa úradov sa nezdá, že by bol lamantín vážne zranený. Zdá sa, že slovo bolo vyryté do rias, ktoré rástli zvieraťu na chrbte, nie do kože.

“Lamantíny nie sú billboardy. Ľudia by zo žiadneho dôvodu nemali toto robiť a trápiť takto ohrozené zvieratá,” uviedla v tlačovej správe Jaclyn Lopezová, floridská riaditeľka Centra pre biologickú diverzitu.

“The U.S. Fish & Wildlife Service is investigating the harassment of a manatee…reported to federal authorities over the weekend discovered w/ words “Trump” scraped in its back …discovered in Blue Hole on the Homosassa River” (via @CitrusChronicle )

