Mnohí ho nenávideli: Predstaviteľ Joffreyho priznal, ako negatívne ho Game of Thrones ovplyvnil, dal si pauzu

Ktorú seriálovú postavu nenávidíte najviac a prečo práve Joffreyho Baratheona? Ak ste videli Game of Thrones, pravdepodobne vám dobre utkveli v pamäti niektoré scény, v ktorých vystupoval ako krutý tyran. Svojím herectvom Jack Gleeson, ktorý ho stvárnil, mnohých očaril. Musel si však dať pauzu.

Joffrey Baratheon bol výraznou postavou, na ktorú sa len tak nezabúda, čo svedčí o tom, že bola jednoducho dobre napísaná a Jack Gleeson ju výborne stvárnil. Pre herca to však nebolo také jednoduché a ako priznal, v skutočnosti kvôli tejto úlohe stratil vášeň pre herectvo, uvádza UNILAD. Ozrejmil to počas prednášky na univerzite v írskom Dubline.

Stratil vášeň

Ako vysvetlil, s herectvom začal ako dieťa pre zábavu. Stalo sa však jeho prácou na plný úväzok a jeho pocity sa zmenili.

„S herectvom som začal už vo svojich 8 rokoch a miloval som to. Netúžil som po ničom inom, než byť hercom. No keď som sa dostal do Game of Thrones, z nejakého dôvodu sa to stalo viac mechanické, než robené s vášňou,“ povedal.

Nevidel však problém v štábe či samotnom natáčaní, ale skôr v sebe samom. Jednoducho tým, že to už nebola len „zábava“, začal pociťovať väčší tlak.

Ak patríte medzi fanúšikov Jacka Gleesona, určite ste pozorovali, že od roku 2014, kedy jeho postava v Game of Thrones skončila, sa niekoľko rokov v žiadnom filme či seriáli neobjavil. Vyzerá to však, že sa k herectvu pomaly vracia.