Mladí ľudia preferujú „situationship“: Nový trend popiera základné princípy konzervatívneho vzťahu

Poznáte tu vzťahovú „šedú zónu“, ktorá je akousi fázou medzi kamarátstvom a skutočným záväzkom dvoch zamilovaných? Iste, mnohí ľudia na túto etapu rozvoja vzťahu spomínajú dobre, no len málokto si vie predstaviť, že sa v nej mal nachádzať dlhodobo. A to je presne trend, ktorý momentálne ovláda generáciu Z.

Vyhráva pragmatizmus

V živote sa často vyskytujú rôzne situácie, ktoré silu vzťahov skutočne otestujú. Ako uvádza BBC, mladí ľudia sa vždy dostávali do etáp života, v ktorých sa museli rozhodnúť buď sentimentom, alebo pragmaticky. Ako príklad sa uvádza vzťah na vysokej škole, ktorý môže partnerom pomôcť objavovať a rozvíjať intimitu a romantickú stránku, no z dlhodobého hľadiska by mohol byť takýto vzťah, najmä po skončení štúdia, prekážkou pri budovaní osobného života a kariéry minimálne pre jedného z partnerov.

Taktiež je faktom aj to, že mladšie generácie si zakladajú na budovaní kariéry, preferujú svoje osobné potreby, neradi si púšťajú ľudí k telu a celkovo sa k vzťahom stavajú pragmaticky. Svoje túžby napĺňajú a uspokojujú len do takej miery, aká je vyhovujúca pre plynulý priebeh ich života. Ako píše BBC, výskum Lisy Wade, ktorá je docentkou sociológie na Tulane University v USA ukázal, že ľudia z generácie Z sa zdráhajú jasne definovať vzťah a jeho smerovanie.

Situationship

Práve preto sa čoraz viac do popredia dostáva pojem „situationship“. Tento pojem môžeme definovať ako takzvanú šedú zónu, v ktorej síce prebieha romantický vzťah medzi dvoma ľuďmi, ktorý ale nie je definovaný – osoby vo vzťahu si neurčili, čo pre nich ten druhý znamená. BBC citovalo aj profesorku sociológie Elizabeth Armstrong, ktorá sa vyjadrila na tému situačného vzťahu: „V súčasnosti ide o riešenie akejsi potreby sexu, intimity či spoločnosti, ale nemusí ísť o dlhodobý časový horizont“.

Lisa Wade si tiež myslí, že za týmto fenoménom je doba, v akej sa ako spoločnosť nachádzame. „Mladí ľudia sú toho názoru, že vzťahy odvádzajú pozornosť od ich vzdelávacích a kariérnych cieľov. Na základe toho je teda najlepšie sa príliš neviazať, pretože by ste mohli obetovať svoju vlastnú životnú dráhu pre niekoho iného,“ hovorí docentka sociológie.

Ako uvádza Startitup, pokiaľ chcú tínedžeri či mladí dospeláci skúmať svoju romantickú a sexuálnu identitu bez záväzkov, situačné vzťahy môžu byť tou správnou voľbou. V praxi to však môže byť náročnejšie, keď do hry vstúpia city a obe strany po čase nie sú na rovnakej vlne.