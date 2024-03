Mladá žena zomrela po tom, ako na ňu zaútočil neznámy muž: Okoloidúci videli, ako ju znásilňoval, nikto nezavolal pomoc

Po tom, ako sa v Rakúsku začal šíriť strach po početných vraždách žien, v Poľsku sa hlavnou témou diskusie stala 25-ročná Bieloruska, ktorú na ulici v centre Varšavy brutálne znásilnil muž. Nikto z okoloidúcich Lize nepomohol a napokon zomrela.

Podľa RTVS sa v stredu 6. marca uskutoční sprievod, ktorý prejde Varšavou. Prípad totižto v krajine zdvihol debatu o bezpečnosti žien. Svoje rozčarovanie nad činom, ktorý skončil smrťou mladej Bielorusky, vyjadrila okrem iných aj líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská.

Nikto jej nepomohol

Muž v maske a s nožom Lizu napadol, keď sa 25. februára ráno vracala domov. Zatiahol ju do neďalekého dvora, tam ju brutálne zbil a znásilnil.

Kamery zachytili dve ženy prechádzajúce okolo. Tie sa na chvíľu zastavili, no znásilňovanej žene nepomohli. Ako uviedli vo výpovedi, mysleli si, že natrafili na dvoch ľudí bez domova, ktorí majú sexuálny styk.

Okrem toho uviedli, že im muž vulgárne nadával a presviedčal ich, aby odišli. Čoho boli svedkyňami, sa údajne dozvedeli až z médií. Mladú Bielorusku našiel vrátnik, ktorý zavolal políciu. Zomrela v nemocnici. Polícia zadržala 23-ročného muža, ktorý podľa polície ženu po znásilnení ešte dusil. V prípade dokázania viny mu hrozí doživotie.

Uskutoční sa spomienka

„Volala sa Liza, mala 25 rokov, mala hnedé oči a talent na navrhovanie čiapok. Do Poľska prišla ako utečenka z Bieloruska,“ povedali o žene organizátori pietneho sprievodu.

Ďalej dodali, že aké mala Liza plány a o čom snívala, sa už nikto nedozvie. „Bola brutálne znásilnená a zavraždená v noci v exkluzívnej štvrti v centre Varšavy. Nikto nezareagoval, nikto nezavolal na linku 112.“

Útok odsúdila aj Cichanovská, tvár bieloruskej opozície. „Je ťažké opísať bolesť, ktorú teraz cítim. Ale cítim aj zlosť. Zlosť pre tú nespravodlivosť. Preto, že sa ženy nemôžu cítiť v bezpečí. Preto, že niekto z toho, čo sa stalo, viní obeť násilia,“ uviedla.

Pietny sprievod prejde Varšavou v stredu. Účastníci by počas jeho trvania mali zachovať ticho. Tým majú upozorniť na to, že väčšina obetí znásilnenia nie je počas útoku schopná kričať, a to v dôsledku efektu zamrznutia alebo straty vedomia.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom traumatizujúcej udalosti, pomoc nájdete na webe IPčko. Psychologickú pomoc poskytuje nonstop, bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu.