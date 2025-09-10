Ministri oznámili šetrenie, ich platov sa to ale nedotkne: Rezorty už hľadajú, kde zosekať výdavky. Tu plánujú konsolidovať

Ministri sú odhodlaní v rámci konsolidácie šetriť vo svojich rezortoch. Ministri to uviedli pred stredajším rokovaním vlády v súvislosti s konsolidačnými opatreniami, ktoré 9. septembra predstavil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) chce napríklad šetriť nielen na ministerstve pôdohospodárstva, ale aj v podriadených rezortných organizáciách, a to na personálnych, ako aj na prevádzkových výdavkoch.
„Hovoríme o prepúšťaní nielen na ministerstve, ale aj v podriadených organizáciách. Nebudú sa nakupovať žiadne vozidlá, ideme šetriť. Centralizujeme verejné obstarávanie vrátane elektriny, plynu, aby cena bola čo najnižšia“ priblížil Takáč. Pomoc pre poľnohospodárov, potravinárov, lesníkov v rámci výziev, na tú sa podľa jeho slov nebude siahať.
Huliak a Blanár: úspory na prevádzke aj investíciách
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR podľa slov jeho šéfa Rudolfa Huliaka (nezávislý) bude šetriť na prevádzkových nákladoch a personálnych výdavkoch. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) uviedol, že spolu s rezortom financií si prebrali prvé návrhy konsolidačných opatrení.
„Dolaďujú sa, keď budú spresnené, budeme o nich informovať,“ povedal. Naznačil, že úsporné opatrenia sa môžu týkať oblasti miezd i výdavkov najmä v prípade investícií. „Tu budeme hľadať priestor na konsolidačné opatrenia, aby sme zároveň mohli aj napĺňať programové vyhlásenie vlády,“ dodal Blanár.
Šutaj Eštok: nie znižovanie ľudí, ale efektívnejšie fungovanie
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) priznal, že o konsolidačných opatreniach v rámci ministerstiev ešte nie je definitívna dohoda. „Za Hlas sme jasne povedali, že sme proti tomu, aby išli ďalšie výdavky na zbrojenie,“ uviedol a avizoval aj diskusiu s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD).
V prípade ministerstva vnútra (MV) uviedol, že budú hľadať štandardné mechanizmy, nechce však znižovať personálne počty na okresných úradoch. „Chceme sa sústrediť čo najviac na zefektívnenie v hlavnom meste,“ upozornil. Rovnako chce rezort predstaviť plán odpredaja veľkej časti dubiózneho majetku a spolu s ministerstvom obrany rokovať o tom, aby veľká časť výdavkov MV mohla byť zarátaná medzi tzv. výdavky duálneho využitia.
„Aby sme nemuseli riešiť, či napĺňame záväzok členského štátu NATO dávať dve percentá HDP na obranu, myslím si, že je veľa civilných projektov, ktoré spadajú do tejto skupiny a nepotrebujeme ďalšie veci týkajúce sa zbrojenia,“ vysvetlil.
Drucker: školstvo musí ušetriť 125 miliónov eur
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) tvrdí, že jeho rezort bude musieť v budúcom roku ušetriť 125 miliónov eur. Šetrenie sa dotkne zamestnancov a riešiť bude aj racionalizáciu podriadených inštitúcií. Diskutovať chce aj o ďalších opatreniach. Zároveň ocenil, že učiteľom sa aj napriek konsolidácii budú zvyšovať platy.
Kaliňák: obrana bude šetriť, no zachová 2 % HDP
Ministerstvo obrany bude podľa jeho šéfa Roberta Kaliňáka (Smer-SD) šetriť na viacerých zdrojoch a na svojom fungovaní. Rozhodli sa sa presunúť niektoré prostriedky do projektov, z ktorých budú mať ľudia úžitok. Pripomenul, že rezort musí dávať dve percentá HDP na obranu v rámci NATO.
Šaško: zdravotníctvo už šetrí stovky miliónov
Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) pripomenul, že úspory v rezorte sa realizujú už v tomto roku. „To sú rádovo desiatky až stovky miliónov už tento rok a rovnako predpokladám, a my sme na túto diskusiu úplne pripravení, aby sa to premietlo aj do budúceho roka,“ uviedol.
Dodal, že priestor na efektívnejšie využívanie prostriedkov v zdravotníctve existuje, no „na tých správnych miestach“. „Samozrejme, to má svoje hranice a nesmie na to doplácať pacient,“ zdôraznil minister.
Konsolidačný balík má priniesť 2,7 miliardy eur
Kamenický 9. septembra informoval, že balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Výsledkom má byť zníženie deficitu verejných financií a postupná stabilizácia verejného dlhu.
Nahlásiť chybu v článku