Ministerstvo dopravy chystá novú diaľničnú známku, poteší mnohých Slovákov. Koľko bude stáť?

Jednodňovú novú diaľničnú známku už v tomto období pripravuje ministerstvo dopravy, a to na základe regulácie z Bruselu. Podľa portálu Topspeed.sk bude zaujímavá najmä pre šoférov, ktorí diaľnice využívajú len sporadicky.

Ministerstvo dopravy v stanovisku pre Topspeed.sk potvrdilo, že jednodňová diaľničná známka rozšíri ponuku diaľničných známok pre vodičov. „V prvom rade je potrebné transponovať príslušnú európsku smernicu do slovenskej legislatívy, čas máme na to do 25. marca 2024,“ uvádza rezort dopravy.

Koľko bude stáť?

Rovnako ako pri ostatných slovenských diaľničných známkach, aj novinka bude dostupná výlučne v elektronickej forme. Koľko bude známka stáť, zatiaľ nie je známe, no úradníci o celej téme komunikujú aj s inými štátmi EÚ. Podľa regulácie z Bruselu jej cena nemá prevýšiť 9 percent ročnej známky, čiže v prípade Slovenska by išlo maximálne o 5,4 eura.

„Cenu známky určí ministerstvo dopravy po dôkladnej analýze. Národná diaľničná spoločnosť, ako správca výberu úhrady diaľničnej známky, v súčasnosti analyzuje a identifikuje technické a aplikačné dopady zavedenia jednodňovej diaľničnej známky a komunikuje aj s inými krajinami, aby sme poznali ich zámery v tejto veci,“ odkázalo ministerstvo dopravy.