Mimoriadne rokovanie o tendri na záchranky stroskotalo: Poslanci neschválili jeho program, opozícia žiada vysvetlenia

Výbor Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo v utorok nerokoval o situácii okolo tendra na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Na mimoriadne rokovanie, ktoré iniciovala opozícia, síce prišlo dostatok poslancov, no neschválili jeho program.
Opoziční poslanci to kritizovali. Šéf výboru Vladimír Baláž (Smer-SD) argumentoval, že diskusia o téme je nateraz predčasná „Už sme o tom rokovali minulú schôdzu. Budeme o tom ešte rokovať, a to vtedy, keď to koalícia uzná za vhodné. Ministerstvo zdravotníctva sa bude musieť vrátiť k tejto téme, bude ju musieť vysvetliť a urobiť nejaké stanoviská. Takže považujem to všetko za predčasné,“ uviedol Baláž s tým, že dúfa, že diskusia o záchrankách sa otvorí ešte v septembri.
KDH hovorí o podvodoch
Kresťanskí demokrati kritizovali, že diskusia na výbore neprebehla. „Záchrankoví podvodníci nemajú ani odvahu prísť na výbor a vysvetliť to, prečo spackali jeden z najväčších tendrov a ohrozujú fungovanie jedného z najlepšie fungujúcich systémov v zdravotníctve,“ skonštatoval poslanec František Majerský (KDH). Spolu s Petrom Stachurom (KDH) opätovne vyjadril svoje námietky. Hovorili napríklad o svojich obavách o to, že tender sa zrušil nezákonne.
Poslanec Oskar Dvořák (PS) tiež situáciu okolo tendra kritizoval. Hovoril o kšeftoch so záchranou životov. Ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) vyčítal nekomunikáciu o téme. Namietal to tiež Tomáš Szalay (SaS). Obáva sa, že nový tender sa už neuskutoční.
Návrhy na rokovanie v pléne
„Teraz to nechávajú tak vyhniť, že podľa mňa z toho urobia problém ďalšej vlády,“ podotkol. Pripomenul, že SaS predložila do parlamentu návrh zmien pri hodnotení žiadostí na prevádzkovanie ambulancií ZZS. Bývalý šéf rezortu zdravotníctva a poslanec Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) avizoval, že chce v pléne NR SR podať procedurálny návrh, aby sa témou zaoberal parlament.
„Uvidíme, ako sa k tomu vládni poslanci postavia,“ dodal. Rokovanie výboru iniciovala opozícia. Dôvodom bol tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchraniek. Hovorila o jeho netransparentnosti. Minister zdravotníctva v súvislosti s kritikou tendra reagoval, že nedopustí škandály či „kšefty“.
Požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Avizoval tiež zrušenie tendra zákonným spôsobom. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR ho zrušilo v stredu 13. augusta. Viaceré opozičné strany však žiadali zverejnenie podrobností k zrušeniu.
