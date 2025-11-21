Mierový plán USA vyvoláva napätie: Sabotážne akcie Kremľa prekročili kritickú hranicu, tvrdí Tusk. Toto je v mierovom pláne

Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustem Umerov v piatok vyzval partnerov Ukrajiny, aby rešpektovali jej pozíciu, zatiaľ čo na technickej úrovni študuje americký mierový plán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Umerov konštatoval, že nezmeniteľné princípy Ukrajiny sú suverenita, bezpečnosť ľudí a spravodlivý mier. „Pozorne študujeme všetky návrhy našich partnerov a očakávame rovnako náležitý postoj k pozícii Ukrajiny,“ napísal Umerov na platforme Telegram.
Odstúpenie Donbasu aj obmedzenie ukrajinskej armády
Americký mierový plán podporovaný prezidentom USA Donaldom Trumpom predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600 000 príslušníkov. Okrem toho zaväzuje Spojené štáty a ich európskych spojencov k tomu, aby poskytli Ukrajine bezpečnostné záruky porovnateľné s garanciami aliancie NATO a reagovali na akékoľvek budúce útoky.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová vo štvrtok uviedla, že tento plán sa prerokúva s Ruskom i Ukrajinou a mal by byť prijateľný pre obe strany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok v Kyjeve stretol s americkou delegáciou a po rokovaniach oznámil, že Ukrajina je pripravená na „čestnú“ spoluprácu s Washingtonom na spomínanom pláne.
Zdroj oboznámený so záležitosťou pre Reuters uviedol, že americkí predstavitelia plánujú s návrhom v piatok v Kyjeve oboznámiť veľvyslancov Európskej únie.
Agentúrou AFP zverejnený 28-bodový plán okrem iného zahŕňa aj dialóg medzi Ruskom a NATO sprostredkovaný USA zameraný na vyriešenie všetkých bezpečnostných otázok a vytvorenie podmienok na deeskaláciu.
Žiadny vojaci NATO ani vstup Ukrajiny do Aliancie
Na ochranu Ukrajiny by boli v Poľsku rozmiestnené stíhačky európskych štátov, ale na ukrajinskom území by nesmeli byť dislokované žiadne jednotky NATO. Kyjev by tiež mal súhlasiť, že do Aliancie nikdy nevstúpi.
Na obnovu a investície na Ukrajine v rámci úsilia vedeného USA by sa použili zmrazené ruské aktíva v hodnote 100 miliárd dolárov, pričom Spojené štáty by získali 50 percent ziskov z prípadných projektov.
Poľsko vraví o terorizme zo strany Ruska
Sabotážne akcie, ktoré sú už mesiace inšpirované a priamo organizované službami Kremľa, prekročili podľa poľského premiéra Donalda Tuska kritickú hranicu. Ako v piatok vyhlásil na pôde Sejmu, možno už hovoriť o štátnom terorizme. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Tusk zdôraznil, že nedávne udalosti nenechávajú priestor na pochybnosti, keďže Rusko realizuje ďalšiu fázu hybridnej vojny s cieľom destabilizovať Poľsko. Dodal, že cieľom týchto útokov sú ničenie, ohrozenie životov ľudí a rozvrat základov poľského štátu. Premiér zároveň upozornil, že nie všetci pochopili vážnosť situácie a výzvy, pred ktorými krajina stojí.
Sejm zároveň jednohlasne schválil program modernizácie zložiek spadajúcich pod ministerstvo vnútra. Do roku 2029 má byť na tento účel vynaložených 13 miliárd zlotých (vyše 3 mld. eur)
