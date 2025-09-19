Menej financií na pôdohospodárstvo: Takáč odmieta, že je to pre vyšetrovanie eurofondov, ktoré šli na luxusné vily

Návrhy Európskej komisie (EK) budú znamenať likvidáciu pôdohospodárstva na Slovensku. Ak v aktuálnom programovom období má SR pre poľnohospodársky sektor 4,6 miliardy eur, tak v najbližšom programovom období (viacročný finančný rámec – VFR) na roky 2028 až 2034 by to malo byť o jednu miliardu eur menej. Uviedol to v piatok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).
„Bohužiaľ, na základe informácií, ktoré sme vo štvrtok (18. 9.) dostali, sa potvrdilo to, čo sme hovorili. Mali sme pravdu, že to je veľmi zlé, je to likvidačné. Nie je to likvidačné len pre celú Európu, ale likvidačné pre sektor pôdohospodárstva na Slovensku,“ priblížil agrominister.
„Zverejnený návrh Európskej komisie hovorí o tom, že Slovenská republika pri prerozdelení finančných prostriedkov pre sektor pôdohospodárstva dostane skoro o jednu miliardu eur menej finančných prostriedkov, ako to bolo v programovom období 2021 až 2027, keď bolo vyčlenených 4,6 miliardy eur,“ spresnil Takáč.
Nie je to pre názory na svet ani pre vyšetrovanie eurofondov
Slovensko podľa ministra bude robiť všetko preto, aby ten návrh Európskej komisie ešte zvrátilo. Predseda vlády Robert Fico túto tému už otvoril na stretnutí s predsedom Európskej rady Antoniom Costom.
„Na budúci týždeň rokuje Rada ministrov v Bruseli, kde budeme diskutovať aj na tieto témy. Slovenský veľvyslanec už rokuje s predstaviteľmi Európskej komisie. Zvádzame boje na viacerých frontoch. Naším cieľom je, aby sektor pôdohospodárstva dostal viac peňazí,“ konštatoval minister Takáč, ktorý odmieta úvahy o tom, že Slovensko dostane menej peňazí pre jeho vyšetrovanie v čerpaní niektorých eurofondov v pôdohospodárstve, či pre názory na okolitý svet. „Viac ako polovica krajín EÚ s týmto návrhom nie je spokojná,“ uzavrel Takáč.
Upozornil, že EK mala úvahy vytvoriť zvláštny samostatný fond napríklad pre Slovensko, Poľsko či Maďarsko, teda pre krajiny, ktoré čelia dovozu agrokomodít z Ukrajiny. „EK síce navrhuje zvláštny fond, ale pre krajiny, ktoré susedia s Ruskom a Bieloruskom, čiže Poľsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Fínsko. A to je pre mňa nepochopiteľný zvrat,“ podčiarkol.
Upozornil zároveň, že SR je členom EÚ viac ako 20 rokov a za dve dekády sa v priamych platbách ešte nevyrovnala starým členským štátom EÚ. „My sme na úrovni 82 % v porovnaní s inými krajinami EÚ. Niektoré krajiny majú 130 %, 140 %, 200 % a Slovenská republika po viac ako 20 rokoch členstva v EÚ je na úrovni 82 %. A návrh Európskej komisie predtým hovoril o tom, že sa toto zohľadní v podporách, ktoré pôjdu pre jednotlivé krajiny na externú konvergenciu v novom programovom období,“ dodal Takáč.
Nahlásiť chybu v článku