Meghan Markle opäť čelí obrovskej kritike. Výber jej šiat pobúril mnohých ľudí, nahnevala aj kráľa Karola

To, že Meghan Markle v zahraničných médiách opäť čelí kritike, nikoho neprekvapilo. Tentoraz sa však médiá odvolávajú na to, že si vreckovku pred ústa nekládla senátorka Oluremi Tinubu, prvá dáma Nigérie. Tej sa nepáčilo, ako bola vojvodkyňa počas návštevy oblečená. Kritiku mal podľa zdrojov vyjadriť aj kráľ Karol.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál Marca, Oluremi len niekoľko týždňov po významnej návšteve Meghan Markle vyslala ženám Nigérie silný odkaz. Hlavnou témou prejavu bolo povzbudenie ženskej populácie, aby nestratila svoju identitu napodobňovaním amerických celebrít. V prejave kritizovala rozšírený vplyv amerických provokatívnych módnych trendov. Vyzvala tiež tínedžerov a mladých ľudí, aby ich pri výbere oblečenia nepodporovali.

Kritika oblečenia

„Nie sme tu na Met Gala,“ povedala a dodala, že v ich kultúre nie je odhaľovanie akceptovateľné. Hoci priamo nepomenovala Meghan Markle, odkázala na jej nedávnu návštevu, počas ktorej zdôraznila svoj nigérijský pôvod. Podľa DNA testov je až zo 43 % práve Nigérijčanka. Cesta Meghan a princa Harryho do Nigérie, zameraná na propagáciu Invictus Games, vyvolala zmiešané reakcie. Niektorí ľudia kritizovali Meghanin výber drahých a odhaľujúcich šiat.

Mala byť skromnejšia

Kritici narážajú na to, že mohla prejaviť viac skromnosti v krajine, kde viac ako polovica populácie sú moslimovia. Jeden módny expert prezradil, že Meghan odhalila príliš veľa kože a že keby cestu organizoval Buckinghamský palác, jej šatník by bol určite konzervatívnejší. Za zmienku tiež stojí, že so sebou mala šaty v celkovej hodnote viac ako stotisíc dolárov, a to v krajine, ktorá trpí chudobou. Pre jej výber šatníka bol vraj podľa portálu Mirror nahnevaný aj kráľ Karol.

Oluremi ďalej oslavovala v prejave krásu nigérijských žien, ktoré sa podľa nej nemusia na nič hrať a povzbudila ich, aby si boli isté svojou vlastnou identitou. „Všetky sú to krásne dievčatá, ale mali by si byť isté tým, kým sú,“ povedala. Trojdňová návšteva Sussexovcov v Nigérii bola ich prvá oficiálna cesta do Afriky od oficiálneho odchodu z kráľovskej rodiny a presťahovania sa do Kalifornie.

Aj tento článok ste si mohli prečítať do konca vďaka našim predplatiteľom.

Staňte sa súčasťou PREMIUM klubu a získate benefity v hodnote 28 €.