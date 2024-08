Meghan Markle neprávom schytala poriadnu dávku kritiky. Toto vraj spravila svojmu synovi Archiemu, v skutočnosti to bolo inak

Len pred niekoľkými týždňami sa na sociálnych sieťach objavila správa, že princ Harry a Meghan Markle zmenili rodný list svojmu najstaršiemu synovi, princovi Archiemu. Ako upozornil portál Tyla, množstvo ľudí sa do dvojice pre to obulo.

Článok pokračuje pod videom ↓

Odkedy sa Meghan Markle dostala do centra pozornosti, mnohí Briti do nej vkladali veľké nádeje. Bola prvou farebnou ženou, ktorá vstúpila do inštitúcie a zároveň bola ešte aj rozvedená. Nakoniec však bola vystavená krutým titulkom bulvárnych denníkov, ktoré nakoniec vyústili do toho, že sa dvojica rozhodla, že upustí od kráľovských povinností.

Meghan kritike čelila neprávom

Odvtedy sa usadili v Spojených štátoch, aby si zabezpečili súkromnejší život. Pobúrili veľmi veľa ľudí a fanúšikov kráľovskej rodiny, keď sa objavili v šou Oprah Winfrey, neskôr zverejnili dokument na Netflixe a následne veľkú debatu vyvolala aj biografia princa Harryho, kde vytiahol niekoľko súkromných informácií o kráľovskej rodine. Avšak mnohých ľudí tiež zmiatlo, keď zmenili kľúčovú informáciu v Archieho rodnom liste.

Zmenil to palác

Najprv bolo v jeho dokumente uvedené, že jeho matka sa volá Rachel Meghan Jej kráľovská výsosť, vojvodkyňa zo Sussexu, čo bolo v súlade s kráľovským protokolom. Nakoniec to však zmenili len na „Jej kráľovská výsosť, vojvodkyňa zo Sussexu“. Keď sa prvý raz objavili správy o zmene, mnohí si mysleli, že je to urážka Williama a Kate, pretože ich deti majú v rodných listoch uvedené, že ich matka sa volá Kate Middleton.

Neskôr sa však ukázalo, že tieto vyjadrenia neboli pravdivé a meno v rodnom liste nebolo zmenené na popud Sussexovcov. Zmenu podľa kráľovského reportéra Omida Scobieho inicioval samotný palác. „Toto nediktovala Meghan ani princ Harry.“