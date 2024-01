Matthew Perry pred smrťou stihol priznať, ktorá je jeho obľúbená časť Priateľov: Prekvapí vás, prečo ju mal rád

Minulý rok zasiahla svet smutná správa o úmrtí herca Matthewa Perryho, ktorý sa preslávil predovšetkým ako ikonický Chandler Bing z Priateľov. Zosnulému Perrymu následne poslali odkazy aj jeho kolegovia zo sitkomu a pripomenuli si napríklad ich obľúbené spoločné momenty. Herec ešte v minulosti sám prezradil, ktorú epizódu Priateľov má najradšej. Ako vysvetľuje UNILAD, má to jednoduchý dôvod.

S touto zaujímavou informáciou sa zdôveril ešte v rozhovore, ktorý pochádza z roku 2004. Za svoju najobľúbenejšiu epizódu označil jednu pochádzajúcu z prvej série, konkrétne išlo o časť číslo sedem. A dôvodom je spôsob, akým bola nakrúcaná a k akému zisteniu pri nej Matthew Perry prišiel.

Pozoroval svojich kolegov a na niečo prišiel

Nesie názov „The One With The Blackout“ a ak zalovíte v pamäti, možno si aj podrobnejšie spomeniete, čo sa v nej odohrávalo. My len pripomenieme, že sa točila okolo výpadku prúdu v časti New Yorku. Chandler zostal uväznený v banke spoločne so sympatickou spoločníčkou — modelkou Jill Goodacre, ktorú v sitkome stvárnila ona sama.

Perrymu sa okrem spolupráce s modelkou páčilo aj to, že počas nakrúcania mohol sledovať ostatných svojich kolegov z diaľky pri práci. Opísal ich ako päticu úžasných hercov, ktorí odvádzali skvelú prácu.

A herec si v tom momente uvedomil, že sitkom naozaj funguje tak, ako má. Úprimne, aj vďaka každému jednému z hercov, ktorí sa podieľali na jeho tvorbe a dali mu kus zo seba.

S veľkou pravdepodobnosťou vtedy ešte ani netušil, akým obrovským fenoménom sa Priatelia stanú.