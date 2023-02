Matka pôrod počas zemetrasenia neprežila, bábätko našli živé pod troskami. Spojení boli ešte pupočníkom

Predbežná bilancia počtu obetí mohutného zemetrasenia, ktoré v pondelok zasiahlo Turecko a Sýriu, prekročila hranicu 6200.

Agentúra AFP spresnila, že podľa aktualizovaných dát v Turecku prišlo o život 4544 ľudí. Zo Sýrie hlásia 1712 obetí. Celkový počet obetí v oboch krajinách sa tak zvýšil na najmenej 6256.

Záchranári v oboch krajinách stále pátrajú po preživších, dodala AFP, podľa ktorej musia zápasiť aj s chladom, lejakom či snehom.

Zlé počasie v Anatólii ešte väčšmi ohrozuje aj životy samotných preživších, ktorí sa uchýlili pod stany alebo zostali pod holým nebom, len pri improvizovaných ohniskách.

Agentúra AFP v utorok informovala, že spod trosiek domu v obci na severe Sýrie sa podarilo vyslobodiť živé novorodeniatko, ktoré bolo ešte spojené s matkou pupočnou šnúrou.

Matka pri pondelkovom zemetrasení zahynula, uviedol jeden z príbuzných podľa AFP. Zomrel aj otec dieťatka, jeho štyria starší súrodenci i teta.

🇸🇾 A newborn baby is rescued in Aleppo, Syria. At the time of birth, the mother was under the rubble. She reportedly died after giving birth. pic.twitter.com/7ky2VVDP0J

