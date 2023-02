Zemetrasenie v Turecku a Sýrii mohlo zabiť až 20-tisíc ľudí: Seizmológovia vysvetľujú, čo sa vlastne stalo

Včera ráno správy po celom svete zaplavili informácie o silnom zemetrasení na juhovýchode Turecka, neďaleko hraníc so Sýriou. Ako čísla obetí narastali, ukazovalo sa, že zemetrasenie bolo naozaj desivé a momentálne údaje hovoria o 5 000 obetiach. Čo sa vlastne na tomto území stalo?

V článku sa dozviete aj: aká je momentálna situácia v Turecku a Sýrii;

čo spôsobilo také silné zemetrasenie;

že rozdiel medzi magnitúdou 5 a 7 je až 16 000-násobný;

či hrozí niečo podobné aj Slovensku;

aké bolo najsilnejšie zemetrasenie u nás.

Údaje ukazujú, že silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8, za ktorým postupne nasledovalo približne 200 dotrasov, zasiahlo oblasť okolo turecko-sýrskych hraníc v noci na pondelok.

Vládnu obavy, že počet obetí ešte neúprosne stúpne, pričom predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) odhadujú, že mŕtvych môže byť až do 20-tisíc. Záchranári spod trosiek budov stále vyťahujú ľudí, pričom záchrannú akciu na mnohých miestach komplikuje nepriaznivé chladné počasie.

Podľa predstaviteľa tureckej štátnej agentúry pre zvládanie katastrof a núdzových situácií (AFAD) bolo v Turecku pri zemetrasení zničených vyše 5700 budov, píše Reuters

Ide o najsmrteľnejšie zemetrasenie v Turecku od roku 1999, keď pri podobne silnom zemetrasení zahynulo vyše 17-tisíc ľudí. Podľa geologickej služby USA (USGS) išlo o najväčšie zemetrasenie zaznamenané na svete od zemetrasenia v odľahlej časti južného Atlantiku v roku 2021.

Prečo sa to udialo?

Docentka vied o Zemi, Jenny Jenkinsová z anglickej Durhamskej univerzity v článku publikovanom na portáli The Conversation píše, že táto oblasť je náchylná na zemetrasenia, lebo leží na priesečníku troch tektonických platní, a to anatolskej, arabskej a africkej. Ako sa arabská posúva na sever, tak to spôsobuje, že sa anatolská doska, na ktorej leží Turecko, posúva na západ.

Tieto pohyby vytvárajú tlak na zlomové zóny. Práve náhle uvoľnenie tohto tlaku spôsobuje zemetrasenia.

Väčšie ako inokedy

Zemetrasenia sú v tejto oblasti bežné, avšak to, čo sa stalo včera, bolo obzvlášť ničivé. USGS uvádza, že od roku 1970 sa v tejto oblasti vyskytli iba tri zemetrasenia s magnitúdou väčšou ako 6.

Taktiež si treba uvedomiť, že stupnica momentovej magnitúdy nie je lineárna. Každý skok o jeden stupeň tak predstavuje 32-krát viac uvoľnenej energie. Zemetrasenie s magnitúdou 7,8 v skutočnosti uvoľní 16 000-krát viac energie ako zemetrasenie s magnitúdou 5, ktoré zvyčajne v tomto regióne zaznamenávajú.

Aj keď máme tendenciu si myslieť, že zemetrasenie pochádza z jedného bodu, v skutočnosti tu bolo spôsobené pohybom pozdĺž zlomu. Pravdepodobne došlo k pohybu na oblasti dlhej 190 kilometrov a širokej 25 kilometrov. Otrasy tak bolo cítiť na rozsiahlej ploche.

Pri veľkých zemetraseniach tiež prichádzajú ďalšie následné otrasy, keďže zemská kôra sa prispôsobuje zmenám. V oblasti boli následne zachytené ďalšie tri významné zemetrasenia. Prvé so silou 6,7 prišlo iba 11 minút po prvom. Druhé s magnitúdou 7,5 sa vyskytlo viac na severe a technicky by malo ísť o samostatné zemetrasenie, hoci je pravdepodobné, že bolo vyvolané tým prvotným.

Zaznamenali sme ho aj u nás, nám nič také nehrozí

Silné zemetrasenie zaznamenali prakticky všetky meracie stanice v Európe a Slovensko nebolo výnimkou.