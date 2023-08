Pri desivej scéne si zlomila chrbticu, mysleli si, že to len hrá: Prekliaty film Vyháňač diabla herečku navždy poznačil

Film Vyháňač diabla (The Exorcist) sa zaradil medzi klasiky, o ktorých sa hovorí aj po 50 rokoch od ich natočenia. Žiaľ, režisér William Friedkin, ktorý mal film na starosti, včera tento svet navždy opustil. Herečka, ktorá sa chopila neľahkej úlohy prehovorila o najťažších momentoch, ktoré počas natáčania prežila.

Článok pokračuje pod videom ↓

Kňaz musel miestu požehnať

Horor Vyháňač diabla z roku 1973 patrí medzi tie najdesivejšie, naozaj to nie je nič pre slabé žalúdky, píše web Looper. Na strašidelnosti tomuto klasickému hororu pridáva aj množstvo nešťastných zranení, chýb a bizarných nemilých náhod, ktoré sa stali na pľaci. To mnohých viedlo k presvedčeniu, že film je prekliaty.

Už od začiatku sa na každom kroku niečo pokazilo. Po niekoľkých hodinách vypukol na pľaci požiar, ktorý zdržal nakrúcanie o šesť týždňov. Členovia štábu utrpeli množstvo rôznych zranení. V rozhodujúcich momentoch sa strácali kľúčové rekvizity. Nakoniec režisér William Friedkin požiadal otca Thomasa Berminghama S.J., jezuitského kňaza a poradcu pri natáčaní filmu, aby vykonal na mieste natáčania exorcizmus.

Bermingham ale exorcizmus vykonať nemohol, miestu tak aspoň požehnal. Podľa jeho slov sa na pľaci po jeho požehnaní už nič zlé nedialo, no v jezuitskej rezidencii vypukol požiar. Pre niektorých členov štábu sa ale výsledky požehnania dostavili trochu neskoro. Aj po ňom totiž prišli o prsty elektrikári pracujúci na natáčaní a herečka, ktorá patrí medzi hlavné hviezdy filmu, utrpela poranenie, ktoré ju ovplyvňuje do dnešného dňa.

Kvôli poraneniu má doživotné následky, nie je jediná

V jednej zo scén sa celé telo Regan MacNeilovej desivo metá pod vplyvom démona, ktorý ju posadol. Tento efekt tvorcovia dosiahli pripevnením herečky Lindy Blair k posteli, ktorá sa mechanicky pohybovala. „Pri tomto konkrétnom zábere sa uvoľnilo šnurovanie,“ vysvetľuje Blair v 1. epizóde „Prekliate filmy“. „Plačem, kričím, myslia si, že to len hrám. Zlomilo mi to spodnú časť chrbtice. Nie, neposlali ma k lekárovi, sú to zábery, ktoré sú vo filme,“ vysvetľuje herečka.

Zlomená chrbtica mala pre Blairovú dlhodobé následky. Podľa USA Today sa u nej po ďalšom úraze pri natáčaní na motorke a viacerých pádoch z koňa vyvinula skolióza. Herečka vyhľadala konvenčnú, ale aj alternatívnu liečbu, aby si pomohla. Našťastie sa jej podarilo nájsť úľavu. Hoci by sa lepšie cítila bez celoživotných následkov, Blair verí, že film Vyháňanie diabla z nej urobil osobu, ktorou je dnes.

Mimochodom, Blairová nie je jedinou herečkou ktorá počas natáčania utrpela zranenie chrbtice. Počas jednej zo scén Regan udrie Ellen Burstynovú. Tá preletí cez miestnosť a aby to pôsobilo realisticky, ťahá ju drôt. Práve tento pád ju však poriadne zabolel a spôsobil jej zdravotné komplikácie.