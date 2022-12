Mali by ste ich vidieť aspoň raz: Prestížny magazín zverejnil Top 100 najlepších filmov všetkých čias, prvé miesto prekvapí

Magazín Variety je známy každému jednému filmovému nadšencovi. Jedinečný zdroj správ a noviniek nielen z Hollywoodu, ale celého filmového sveta, na záver roka 2022 prišiel s rebríčkom Top 100 najlepších filmov všetkých čias. Prvýkrát za svoju 117-ročnú existenciu. Koľko z nich ste už videli?

Mnohí z vás možno o väčšine týchto snímok ani nepočuli. Tridsať redaktorov uznávaného magazínu Variety však v nich má jasno a vedia, že patria medzi to najlepšie, čo celosvetová kinematografia za celú svoju existenciu vyprodukovala.

Samotný magazín nedávno oslávil 117 rokov svojho fungovania a zoznam Top 100 najlepších filmov všetkých čias dal dohromady vôbec po prvýkrát. Ide o relevantný rebríček vzhľadom na fakt, že ho zostavovali odborníci, ktorí sa filmom venujú (a mnohých tento priemysel aj živí) desiatky rokov. A aj tí prezradili, že aj keď bolo pomerne jednoduché vybrať jednotlivé snímky, tou najťažšou časťou pri jeho tvorení bolo vyhodiť tie, ktoré sa do 100-miestneho zoznamu nezmestia.

Autori rebríčka skúmali viacero aspektov vybraných filmov – od obľúbenosti u publika, cez vplyv na popkultúru a kinematografiu celkovo, až po úspešnosť snímok v kinosálach.

Ktorým filmovým klenotom sa podarilo prebojovať do Top 100? Kompletný rebríček si môžete pozrieť nižšie.

Top 100 najlepších filmov všetkých čias podľa magazínu Variety:

1. Psycho (1960)

2. The Wizard of Oz (1939)

3. The Godfather (1972)

4. Citizen Kane (1941)

5. Pulp Fiction (1994)

6. Seven Samurai (1954)

7. 2001: A Space Odyssey (1968)

8. It´s a Wonderful Life (1946)

9. All About Eve (1950)

10. Saving Private Ryan (1998)

11. Singin´in the Rain (1952)

12. Goodfellas (1990)

13. The Rules of the Game (1939)

14. Do the Right Thing (1989)

15. Sunrise: A Song of Two Humans (1927)

16. Casablanca (1942)

17. Nashville (1975)

18. Persona (1966)

19. The Godfather Part II (1974)

20. Blue Velvet (1986)

21. Gone With the Wind (1939)

22. Chinatown (1974)

23. The Apartment (1960)

24. Tokyo Story (1953)

25. Bringing Up Baby (1938)

26. The 400 Blows (1959)

27. Bonnie and Clyde (1967)

28. City Lights (1931)

29. Double Idemnity (1944)

30. Star Wars – Episode V: The Empire Strikes Back (1980)

31. Network (1976)

32. Vertigo (1958)

33. 8 ½ (1963)

34. Stagecoach (1939)

35. The Silence of the Lambs (1991)

36. On the Waterfront (1954)

37. Annie Hall (1977)

38. Lawrence of Arabia (1962)

39. Some Like It Hot (1959)

40. Fargo (1996)

41. The Wild Bunch (1969)

42. Moonlight (2016)

43. Shoah (1985)

44. L´Avventura (1960)

45. Titanic (1997)

46. Notorious (1946)

47. Mean Streets (1973)

48. The Piano (1993)

49. The Texas Chain Saw Massacre (1974)

50. Breathless (1960)

51. Apocalypse Now (1979)

52. The General (1962)

53. In the Mood for Love (2000)

54. The Road Warrior (1981)

55. Pather Panchali (1955)

56. Rosemary´s Baby (1968)

57. Brokeback Mountain (2005)

58. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)

59. Vagabond (1985)

60. Moulin Rouge! (2001)

61. The Passion of Joan of Arc (1928)

62. Dazed and Confused (1993)

63. Bambi (1942)

64. Carrie (1976)

65. A Man Escaped (1956)

66. Paris Is Burning (1990)

67. Bicycle Thieves (1948)

68. King Kond (1933)

69. Beau Travail (1999)

70. 12 Years a Slave (2013)

71. My Best Friend´s Wedding (1997)

72. Breaking the Waves (1996)

73. Intolerance (1916)

74. My Neighbor Totoro (1988)

75. Boogie Nights (1997)

76. The Tree of Life (2011)

77. Goldfinger (1964)

78. Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975)

79. Waiting for Guffman (1996)

80. Pixote (1980)

81. The Dark Knight (2008)

82. Parasite (2019)

83. Kramer vs. Kramer (1979)

84. Pan´s Labyrinth (2006)

85. Natural Born Killers (1994)

86. Close-Up (1990)

87. The Sound of Music (1965)

88. Malcolm X (1992)

89. Belle de Jour (1967)

90. The Shining (1980)

91. Scenes From a Marriage (1974)

92. Pink Flamingos (1972)

93. Le Samouraï (1967)

94. Bridesmaids (2011)

95. Toy Story (1995)

96. A Hard Day´s Night (1964)

97. Alien

98. Women of the Verge of a Nervous Breakdown (1988)

99. 12 Angry Men (1957)

100. The Graduate (1967)