Má trvať maximálne toľkoto minút: Vedci vysvetľujú, ako si dopriať dokonalý kúpeľ, tu sú základné pravidlá

Teplá voda, príjemná hudba a možno nejaká pena do kúpeľa, to znie naozaj dobre. Niekedy však kúpeľ môže viac uškodiť, ako pomôcť. Odborníci radia, ako si pripraviť kúpeľ tak, aby bol naozaj dokonalý a prinášal čo najviac benefitov.

Kúpeľ má svoje výhody, ale aj nevýhody

Dlhý horúci kúpeľ môže podľa niektorých tvrdení spôsobiť podráždenie a zápal pokožky, preto by sme sa mu vraj mali vyhýbať. Niektorí ľudia dokonca tvrdia, že by sme mali robiť presný opak a kúpeľ a sprchu udržiavať ľadovo studenú, aby boli benefity maximálne, píše IFL Science. Existuje však dôvod, prečo má väčšina z nás tak rada kúpeľ, a nie preto, že by sa po ňom cítila horšie.

„Kúpeľ má veľký prínos pre fyzické a duševné zdravie,“ hovorí Amy Zack, lekárka z Clevelandskej kliniky. Dokonca si myslí, že možnosť dopriať si kúpeľ nevyužívame dostatočne často. Dôkazy skutočne ukázali, že ľudia, ktorí sa kúpu, sú menej nahnevaní, vystresovaní, úzkostní a depresívni ako tí, ktorí sa iba sprchujú. Vďaka častému kúpaniu sa cítime zdravšie a lepšie spíme. Hydroterapia sa predsa využíva už stáročia.

Takto vyzerá dokonalý kúpeľ

Pravidelné kúpanie, pobyt v saune alebo vo vírivke môže pomôcť znížiť riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Je ale pravdou, že kúpeľ môže mať aj negatívne účinky. „Horúca voda zbavuje pokožku prirodzených olejov, čo ju zanecháva dehydrovanú a matnú,“ povedala pre Well + Good Stacy Chimento, certifikovaná dermatologička. „Ak sa vám voda dostane aj na tvár, môže to spôsobiť akné, vyrážky a podráždenie pokožky.“

Existuje teda nejaký spôsob, ako si užiť horúci kúpeľ a neprísť pritom o benefity? Po prvé, podľa Chimento by ste kúpeľ mali obmedziť maximálne na 15 minút, ak sa chcete vyhnúť negatívnym vplyvom na pokožku. Po druhé, musíte sa uistiť, že voda nie je príliš horúca. Odborníčka odporúča udržiavať vodu v rozmedzí 37 °C až 43 °C. Čo sa studenej sprchy týka, pokojne si ju doprajte. Odborníci ale netvrdia, že teplú vaňu jednoznačne musíte vymeniť za tento sadistický počin, inak bude zle.