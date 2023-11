Toto je 7 najväčších chýb, ktoré robíme v posteli: Zlaté pravidlo obráti váš sexuálny život naruby

Pochopiteľne, počas náročných pracovných dní nie vždy má človek na intímnosti čas a chuť. Sú však dôležitou súčasťou vzťahu. Sexuologička preto prezradila, ako môžete svoj sexuálny život „prekopať“ za menej ako mesiac. Prezradila aj, ktoré je podľa nej zlaté pravidlo.

Nie je to len o orgazme

Sexuologička Kiki Maree po 10 rokoch práce v tomto odvetví uviedla niekoľko najväčších chýb, ktorých sa páry dopúšťajú v spálni a prezradila, ako môžete zmeniť svoj sexuálny život len za pomoci jednoduchých krokov a pravidiel. Podľa Mail Online sa vyjadrila, že zámerným úsilím môžu páry prekonať chyby v spálni a oživiť vášeň a intimitu. Kľúčom je najmä otvorená komunikácia, experimentovanie a vzájomný rešpekt.

Jednou z najväčších chýb je nekomunikovať o túžbach, hraniciach a potrebách. Bez otvoreného rozhovoru partneri často fungujú len na základe domnienok, čo môže viesť k nespokojnosti, a dokonca aj k averzii. Ďalším problémom je monotónnosť. Mnohé páry uviaznu v rutine, robia tie isté veci, v tom istom čase a na tom istom mieste. To môže zo vzťahu vyčerpať vzrušenie a vášeň.

Zabúdať by sme nemali ani na to, že sex nie je len o penetrácii a o orgazme. Mnohé páry tento proces urýchľujú, ale predohra je nevyhnutná pre budovanie intimity a zabezpečenie dostatočného vzrušenia oboch partnerov.

Mnohí považujú za jediný a jasný cieľ orgazmus. To ale môže vyvolať mnoho problémov, napríklad úzkosť z toho, či človek podá dostatočný výkon. Ak však presunieme cieľ z orgazmu na iné veci, ktoré chceme v sexe zažiť, ako je intimita, zábava, dobrodružstvo, zážitok sa môže stať oveľa uspokojivejším. Či už je to televízor, telefóny alebo iné zariadenia, rozptýlenie môže zabrániť v hlbšom intímnom spojení. Skúste sa preto na moment od displejov odpútať.

Zlaté pravidlo

Vážnou chybou vo vzťahu je neraz aj to, že ľudia sa vyhýbajú zraniteľnosti. Tá umožňuje hlbšie spojenie, intimitu, ale mnohí sa jej vyhýbajú zo strachu z konfliktu, odmietnutia alebo odsúdenia. Nevypovedané veci môžu viesť k tomu, že medzi partnermi sa vytvorí neviditeľná bariéra.

Pristupovať k sexuálnej intimite s partnerom rovnakým spôsobom, akým si želáme, aby k nám pristupoval partner, nemusí vždy fungovať. Je to preto, že každý z nás má jedinečné individuálne potreby. Uvedomiť si to a konať na základe toho je podľa sexuologičky zlatým pravidlom. Súčasnému partnerovi sa nemusí páčiť to, čo sa páči vám, a taktiež sa mu nemusia páčiť veci, ktoré sa páčili predchádzajúcemu. Skúšajte nové veci a komunikujte.

Začnite otvorený rozhovor o svojich túžbach, o tom, čo chcete v sexe viac, o hraniciach, súhlase a akýchkoľvek obavách, ktoré môžete mať. Diskutujte o minulých skúsenostiach, ktoré by ste chceli zopakovať. Hovorte nielen o tom, čo sa vám páčilo, ale aj o tom, čo vám príliš nevyhovuje a nabudúce by ste to radšej vynechali.

Maree tiež radí inšpirovať sa napríklad online zdrojmi a vytvoriť si akési menu vecí, ktoré chcete spoločne vyskúšať. Kvalitný intímny vzťah ale nie je len o sexe. Trávte spolu kvalitný čas mimo spálne, napríklad na rande, aby ste si vybudovali emocionálne spojenie.