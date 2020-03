Má na svedomí vyše 40 vrážd, no doteraz ho nechytili. Nový seriál o Zodiacovi sa pokúsi odhaliť jeho totožnosť

Teda Bundyho či Eda Kempera sa dolapiť podarilo, množstvo vrážd však ostalo nevyriešených. Nevie sa, kto vrah bol, prečo vraždil a prečo vraždiť prestal a neexistuje záruka, že nezačne vraždiť opäť.

Vraha sa nikdy nepodarilo dolapiť

Okolo roku 1960 desil Kaliforniu vrah, ktorému sa hovorilo Zodiac. Na konte má najmenej päť brutálnych smrteľných činov, uvažuje sa však, že je zodpovedný za ďalších 37. Vrahovu identitu sa nikdy odhaliť nepodarilo a polícia ho nikdy nedolapila. Policajti ani laici z celého sveta sa však od tých čias nikdy nevzdali a aj po rokoch usilovne hľadajú stopy a pátrajú po vrahovej totožnosti.

Isté je, že Zodiac sa vo vraždení mimoriadne vyžíval a pred vraždami posilňoval svoj status obávaného vraha tým, že posielal médiám listy. Aj keď sa vrah nikdy nevyzradil, ako informuje portál Unilad, istý muž menom Gary L. Stewart si myslí, že vie, kto bol Zodiac. Nazdáva sa, že vrahom bol jeho vlastný biologický otec Earl Van Best Jr.

Stewart o svojej domnienke napísal knihu s názvom The Most Dangerous Animal Of All (v preklade Najnebezpečnejší zver zo všetkých), v ktorej popisuje, ako sa pokúšal vypátrať minulosť svojho biologického otca. Práve na základe knihy vznikol aj rovnomenný štvordielny dokumentárny seriál, kde Stewart odhaľuje dôvody, pre ktoré sa nazdáva, že jeho otec je slávnym vrahom.

Bol vrahom Earl Van Best Jr.?

Stewart dôkazy a stopy zhromažďoval a skúmal celých 12 rokov. Zistil napríklad, že písmo jeho otca sa nápadne podobá na vrahovo, obaja majú rovnakú jazvu viditeľnú na odtlačkoch prstov a Gary sa domnieva, že na 99 percent sa zhoduje aj DNA vraha a jeho biologického otca.

Navyše, meno Earla Van Besta Jr. sa objavilo aj v policajnej zložke. Muž bol totiž počas vyšetrovania evidovaný ako jeden z hlavných podozrivých, príliš veľa sa však o ňom nehovorilo. Najviac sa vyšetrovatelia zaujímali o ďalšieho podozrivého, a to o muža menom Arthur Leigh Allen.

Názov knihy a dokumentárneho seriálu bol inšpirovaný jedným z listov, ktoré Zodiac napísal:

„Rád zabíjam ľudí, pretože je to zábavné, je to oveľa zábavnejšie, ako zabíjať zver v lese, pretože človek je tým najnebezpečnejším zverom zo všetkých. Zabíjanie je také vzrušujúce, je to vzrušujúcejšie, ako dostať do postele ženu. Najlepšie na tom je, že keď zomriem, budem znovuzrodený v raji a tí, ktorých som zabil, sa stanú mojimi otrokmi.“

Dokumentárny seriál bude na odvysielaný už 6. marca na americkej televíznej stanici FX. Samozrejme, nejde o jediný dokument či dielo, ktoré na tému Zodiaca vznikli. Známe sú napríklad aj tieto ďalšie.