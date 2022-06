Ondrej Rigo: Nekrofil a najväčší masový vrah Slovenska. Týmito hroznými činmi sa zapísal do dejín kriminalistiky

Pedofília, sériové vraždy či znásilnenia. To všetko sa deje, no väčšinou to tesne míňa naše zorné pole. O hrôzach, ktoré sa okolo nás dejú, sa dozvedáme väčšinou len ako o senzáciách z médií a možno je to tak najlepšie. Človek potrebuje mať aspoň malý kúsok istoty, že žije v bezpečnom domove obklopený dobrými ľuďmi.

Ondrej Rigo sa zapísal do dejín

Ted Bundy, Mikhail Popkov Andrej Čikatilo či Edmund Kemper. Tieto mená sériových vrahov sú mnohým dobre známe, avšak podobného šialenca sme mali aj na Slovensku. Jedným z najväčších masových vrahov v moderných dejinách Slovenska bol Ondrej Rigo.

Ondrej Rigo sa narodil 17. decembra v roku 1955 v malebnej Modre. V živote to nemal ľahké, už v 14 rokoch sa ocitol v prevýchovnom nápravnom zariadení a neskôr aj so svojimi súrodencami putoval do sirotinca, aj keď sirotou nebol. Napriek tomu Rigo v rozhovoroch vždy tvrdil, že mal svojich rodičov rád a ranilo ho, keď sa jeho otec ocitol vo väzení a neskôr zahynul počas pokusu o vlámanie. Nešťastná smrť postihla aj jeho matku, zomrela v roku 2000 po tom, čo ju zrazilo auto.

Rigo sa dvakrát oženil, o jeho manželstvách a osude žien sa toho ale vie veľmi málo. Vie sa však, že má dcéru, ktorá ho neskôr občas navštevovala vo väzení a pred vraždami bol zamestnaný v redakcii denníka Pravda, v jednej z Bratislavských nemocníc pracoval ako požiarnik a zložil dokonca aj plynárske skúšky. Istý čas pracoval v hoteli Carlton a práve tam došlo napokon aj k jeho zatknutiu. Predtým ako ho obvinili z vrážd, obvinili Riga súdy už 11-krát, pričom väčšinou šlo o vlámania a nepovolené opustenie krajiny. V zahraničí dokonca žiadal o azyl pod falošným menom a so sfalšovanými dokladmi.

Zavraždil 8 žien a maloletého chlapca

Slovensko si Ondreja zapamätalo najmä preto, že v krátkom čase medzi rokmi 1990 až 1992 pripravil o život 9 ľudí, a to nielen na Slovensku. Vraždil napríklad aj v Mníchove a v Amsterdame. 8 z jeho obetí boli ženy a za zabitie 9 ľudí, nekrofíliu a ďalší pokus o vraždu, bol Rigo odsúdený na doživotie. Svoj trest si odpykával vo väznici v Leopoldove a psychiatrické vyšetrenia ukázali, že trpí nielen schizoidnou poruchou osobnosti, ale je zároveň aj antisociálnym psychopatom.

O jeho ohavných činoch informovali nielen slovenské noviny, ale aj svetové. Na Slovensku o ňom napríklad v roku 1994 písal denník SME, ktorý hovorí, že muž rómskeho pôvodu z Modry počas predčítania obvinení nedal na sebe badať takmer žiadne emócie. Jeho prvá vražda sa odohrala v Mníchove, kde cez pootvorené okno vnikol do príbytku ženy, Heleny S. V spálni jej tyčou rozbil hlavu, vrchnú časť tela prikryl paplónom, znásilnil ju a z jej bytu ukradol šperky. Podobným spôsobom zavraždil v Mníchove ešte jednu ženu, Illke Z. a len o niečo neskôr sa ocitol v Amsterdame, kde vo vraždení pokračoval.

Po vražde v Amsterdame sa presunul na Slovensko a zabil ďalších niekoľko žien a malého chlapca, syna jednej z obetí. Maloletá obeť mala len 16 rokov a najstaršia mala 88 rokov. Rigo mal počas každej z vrážd na rukách natiahnuté ponožky v nádeji, že po sebe nezanechá žiadne stopy. Práve kvôli tomu ho niektorí prezývajú aj „ponožkový vrah“. V tom čase však už bolo možné páchateľa dolapiť na základe analýzy vzoriek DNA a po súloži s mŕtvolou Rigo vždy vyfajčil cigaretu a ohorok odhodil na zem neďaleko miesta činu, zvyčajne pod okno alebo balkón.

Prežila len Jana B.

Jedinou z jeho obetí, ktorá prežila, bola Jana B. a aj vďaka jej výpovedi sa Rigo napokon dostal pred súd. Proces trval len 10 dní a uložený mu bol výnimočný trest. Odborníci sa v tom čase zhodli na tom, že Rigove šance na resocializáciu a nápravu sú minimálne, vrahovi sa však rozsudok nezdal spravodlivý a rozhodol sa, že sa proti rozsudku odvolá. Tento pokus mu nevyšiel a rozsudok ostal právoplatný.

Ondrej Rigo napokon zomrel 14. júna 2022 vo veku 66 rokov v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín. Vo veci úmrtia bude vykonaná anatomicko-patologická pitva, ktorá určí presnú príčinu úmrtia, uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže Monika Kacvinská pre agentúru SITA.