Potvrdila to aj FBI. Kryptografom sa po viac ako 50 rokoch podarilo prelomiť Zodiacovu šifru, takýto mala význam

Zodiac patrí medzi najznámejších vrahov v dejinách a snáď ani niet človeka, ktorý by o ňom nepočul aspoň niečo. Napriek pozornosti médií a napriek tomu, ako políciu provokoval, sa ho však do dnešného dňa nepodarilo identifikovať. Polícia však potvrdila, že sa skutočne podarilo prelomiť jednu z jeho šifier.

Prvú šifru sa podarilo rozlúštiť pomerne rýchlo

FBI potvrdila, že skupine kryptografov sa skutočne podarilo prelomiť jednu zo šifier, ktorú po sebe zanechal neslávne známy vrah Zodiac. Šifru s označením 340 po sebe vrah zanechal pred viac ako 50 rokmi, informuje portál IFL Science. Zodiac vyčíňal medzi rokmi 1960 až 1970 a v Kalifornii zavraždil najmenej 5 ľudí.

Počas tohto obdobia do médií posielal zašifrované správy, ktoré sa pokúšali dešifrovať desiatky odborníkov, ale aj laikov. Nie je to však také ľahké, ako by sa mohlo zdať. Písmená sú nahradené inými písmenami, číslami, ale aj symbolmi. Prvú šifru Zodiac rozdelil na 3 časti a poslal ich do 3 rôznych novín. Vrah sa vyhrážal, že ak nebudú dodržané jeho inštrukcie, bude vraždiť znova, médiá preto časti šifier uverejnili.

Túto šifru sa podarilo prelomiť pomerne rýchlo. 8. augusta 1969 ju rozlúskli Donald Gene a Bettye June. Jej obsah bol nasledovný:

„Rád zabíjam ľudí, pretože je to zábavné, je to oveľa zábavnejšie, ako zabíjať zver v lese, pretože človek je tým najnebezpečnejším zverom zo všetkých. Zabíjanie je také vzrušujúce, je to vzrušujúcejšie, ako dostať do postele ženu. Najlepšie na tom je, že keď zomriem, budem znovuzrodený v raji a tí, ktorých som zabil, sa stanú mojimi otrokmi. Neprezradím vám svoje meno, pretože by ste sa ma pokúsili spomaliť alebo mi zabrániť v tom, aby som ďalej zbieral otrokov pre svoj posmrtný život EBEORIETEMETHHPITI“

Ďalší odkaz ostal zašifrovaný viac ako 50 rokov

Z tohto odkazu by sa mohlo zdať, že vrah nie je príliš inteligentný, napriek tomu sa mu však neskôr podarilo prísť s ďalšími šiframi, ktoré nikto nedokázal rozlúštiť desiatky rokov. List toho o vrahovi veľa neprezradil, isté bolo len to, že trpí zvláštnymi delúziami. Ďalšia šifra pozostávala z 340 znakov a rozlúsknuť sa ju nedarilo viac ako 51 rokov.

Skupina amatérskych kryptografov sa však rozhodla, že to nenechá len tak. David Oranchak, Sam Blake a Jarl Van Eycke využili na dešifrovanie softvér, vďaka ktorému sa im najprv podarilo odhaliť len krátke časti správy. Objavili v nej útržky viet ako „dúfam, že ste“, „pokúšať sa ma chytiť“ či „alebo plynová komora“. Oranchakovi a jeho kolegom sa podarilo zistiť, že dôležité sú nielen jednotlivé symboly, ale aj usporiadanie textu.

Ten pozostáva z troch častí, pričom dve pozostávali z 9 riadkov a jedna z 2. Problém však predstavoval fakt, že v liste bolo množstvo symbolov, ktoré sa nenachádzali na klávesnici. Niektoré slová zas museli celkom odignorovať, aby napokon odhalili nasledujúcu správu:

„Dúfam, že sa dobre zabávate počas toho, ako sa ma snažíte dolapiť, v televíznej šou som to nebol ja, čo o mne prezrádza jednu vec, nebojím sa plynovej komory, vďaka nej sa dostanem skôr do raja, v ktorom mám teraz už dosť otrokov, ktorí pre mňa budú pracovať. Ostatní nemajú nič, keď sa dostanú do raja, preto sa smrti boja, ja sa nebojím, pretože viem, že môj nový život je, život v raji po smrti bude ľahký.“

FBI potvrdila, že sa šifru skutočne podarilo rozlúsknuť

Kryptografov zaujala najmä časť, kde Zodiac píše, že v televízii nebol on. List totiž Zodiac poslal dva týždne po tom, čo do televíznej čou Jima Dunbara zatelefonoval muž, ktorý o sebe tvrdil, že je Zodiac. „Potrebujem pomoc, som chorý, nechcem ísť do plynovej komory,“ povedal volajúci. To kryptografov utvrdilo v tom, že sa im šifru naozaj podarilo rozlúštiť, keďže v nej pravý Zodiac spomína práve plynovú komoru.

Tím riešenie šifry okamžite poslal FBI, tá sa však v tom čase k tomu odmietla vyjadriť. Až teraz potvrdila, že sa to naozaj podarilo. Prostredníctvom Twitteru dodáva, že prípad aj naďalej vyšetruje. A keďže vyšetrovanie stále prebieha, ďalej to komentovať nebude. Aj keď sa objavili informácie o tom, že sa podarilo odhaliť Zodiacovu identitu, nie je možné tvrdiť s istotou, že naozaj vieme, kto ním bol. Vrah tak ostáva aj naďalej záhadou.