Má ich na konte Joaquin Phoenix aj Leonardo DiCaprio: 10 najhorších filmov obľúbených držiteľov Oscara

Hollywood je plný známych, osvedčených a úspešných mien, od ktorých sa účinkovanie v iných ako kvalitných filmoch neočakáva. Ako to už ale niekedy chodí, opak býva pravdou a platí to aj v prípade týchto slávnych hereckých mien. Na konte majú desiatky projektov a všetci majú spoločného jedného menovateľa – sú držiteľmi Oscara. No ani toto prestížne ocenenie neznamená, že sa nikdy neobjavili v zlom filme.

Na našom webe ste si už mohli pozrieť niekoľko filmových článkov, v ktorých sme vyberali snímky podľa rôznych kritérií. Tentokrát sme nazreli do súdka veľmi zlých filmov, v ktorých si hlavné úlohy zahrali herci, ktorí neskôr, alebo aj predtým, získali Oscara za svoje (nielen) životné role.

V akých zlých snímkach sme mohli vidieť Kate Winslet, Toma Hanksa, Halle Berry či Leonarda DiCapria a ďalších? To zistíte nižšie. (Poznámka: V zátvorke pri názve filmu udávame hodnotenie z webu ČSFD.)

Joaquin Phoenix – Niet úniku (54 %)

Začíname jedným z najčerstvejších držiteľov Oscara, hercom, ktorý si svoje publikum získal mnohými úlohami a vidieť sme ho mohli hneď v niekoľkých kritikmi i divákmi ospevovaných filmoch. Samozrejme, ani Joaquin Phoenix, ktorý sa svojej sošky Oscara dočkal za stvárnenia hlavnej úlohy vo filme Joker, nenakrúca len vydarené snímky. Príkladom je aj krimi komédia Niet úniku (Clay Pigeons) z roku 1998. V nej Phoenix stvárnil hlavnú postavu menom Clay Bidwell.

Ten vedie celkom normálny život, až kým sa v jeden horúci letný deň nepremení na peklo. Jeho najlepší priateľ Earl totiž príde na to, že Clay tajne udržiava pomer s jeho manželkou Amandou. Pomsta podvedeného kamaráta je ale pomerne pôsobivá a premyslená. Namiesto toho, aby Claya zmlátil, sa Earl zastrelí priamo pred jeho očami a všetko narafičí tak, aby bol z vraždy podozrivý práve Clay. Ten v panike mŕtvolu odprace a tvári sa, že išlo o nehodu.

Celkom originálny námet nie je tak úplne prepadákom, dokonca si aj našiel svojich verných divákov. Problémom pre niektorých ale bol fakt, že film vo svojej druhej polovici stráca z dobre našliapnutého úvodu. V konečnom dôsledku tak ide skôr o priemerný film, nie však úplne najhorší. Spomedzi všetkých filmov, ktoré Joaquin Phoenix nakrútil, má však práve tento najslabšie hodnotenia.

Matt Damon – Zmenšovanie (52 %)

Ani námet tejto snímky nie je úplne márny a tiež v ňom možno nájsť kúska originality. Svoje publikum však film Zmenšovanie (Downsizing) s Mattom Damonom rozdelil na dva tábory – na tých, ktorým sa snímka páčila a na tých, ktorým absolútne nie. Zrejme aj preto má také hodnotenia, aké má.

Vo filme sa vedcom podarilo prísť na spôsob, ako predísť preľudneniu Zeme, a to tak, že zmenšia dobrovoľníkov na 12 centimetrov. Paul (Damon) a jeho manželka Audrey (hrá ju Kristen Wiig) sa rozhodnú, že opustia život plný stresu a nechajú sa zmenšiť, za čo dostanú možnosť žiť nový život v luxusnej a bohatej komunite malých ľudí. V Leisurelande, mieste nekonečných možností, ale Paul zistí, že sme možno boli stvorení pre omnoho väčšie veci, než je len život v luxuse.

Kate Winslet – Mládeži neprístupné (48 %)

Najväčším krokom vedľa v kariére Kate Winslet nebol dabing pre otrasné animované filmy, ale fakt, že prikývla na naozaj stupídnu komédiu, kde sa okrem nej blysla aj ďalšia plejáda pestrých mien.

V podstate ide o poviedkový film, za ktorým stoja tvorcovia filmov ako Niečo na tej Mary je či Blbý a blbší. Tí sa v roku 2013 rozhodli nakrútiť novú pošahanú komédiu plnú zvučných hollywoodskych mien a verili, že práve to filmu zabezpečí úspech. Stal sa však presný opak.

Okrem Winslet na tento ťah doplatili aj herci ako Emma Stone, Noami Watts, Gerard Butler, Anna Faris, Hugh Jackman, Uma Thurman, Richard Gere, Halle Berry a ďalší. Tento film by nemal byť neprístupný len mládeži, ale aj ostatným divákom. Je to totiž jedna veľká katastrofa.

Meryl Streep – Príbehy z lesov (47 %)

Meryl Streep sme už mohli vidieť taktiež v desiatkach filmov. Na Oscara bola nominovaná celkovo 21-krát, z toho 3-krát už cennú sošku aj získala (za filmy Kramerová verzus Kramer, Sofiina voľba a Železná Lady). A dalo by sa povedať, že kariéra tejto uznávanej americkej herečky je, čo sa týka filmov, v ktorých sa objavuje, ako na hojdačke. Raz si totiž zahrá v kvalitnej dráme, inokedy zas v niečom, na čom si filmoví kritici radi zgustnú. A podobne to bolo aj s rozprávkovým muzikálom Príbehy z lesov (Into the Woods), kde sa Streep predstavila ako zlá bosorka.

Príbehy z lesov sú unikátnym spojením a moderným spracovaním viacerých obľúbených rozprávok bratov Grimmovcov. Výsledok však divákov a ani kritikov príliš neohúril. Snímka je tak jednou z najhoršie hodnotených, aké vo filmografii slávnej Meryl Streep môžeme nájsť.

Tom Hanks – Vie, že si sama (42 %)

Až dvoch Oscarov má na konte obľúbený herec Tom Hanks, ktorý v očiach milovníkov filmu najväčšmi zarezonoval stvárnením titulnej postavy v dráme Forrest Gump. Aj jemu však trvalo, kým sa v Hollywoode riadne zohrial a upísal sa tým lepším nápadom.

Samozrejme, každý nejak začína a zväčša to býva tak, že tí najostrieľanejší herci kedysi hrali v nie príliš ukážkových projektoch. A to je aj prípad dnes 65-ročného Hanksa. Ten vo svete filmu debutoval v horore s názvom Vie, že si sama (He Knows You’re Alone). Hlavnou hrdinkou toho je mladá nevesta, na ktorú čaká sériový vrah vyčíňajúci na Staten Islande. Zúfalá žena preto začne hľadať pomoc u bývalého priateľa, no ani to jej nezaručí, že sa jej pred vrahom podarí ujsť a prežiť.

Hanks tu síce stvárnil len vedľajšiu úlohu a jeho verní fanúšikovia by tento film rozhodne mali vidieť (rovnako tak aj milovníci vyvražďovačiek), napokon ale nejde o až tak vydarený film, ako by si mnohí mohli myslieť.

Charlize Theron – Záskok (38 %)

Charlize Theron bola na Oscara nominovaná celkovo 3-krát, len raz sa jej podarilo zvíťaziť (za film Monštrum). Samozrejme, aj ona si na tie správne scenáre v rukách musela počkať niekoľko rokov a pravdepodobne aj ona verila, že preraziť v Hollywoode sa jej podarí v romantickej komédii. Tak to totiž bolo v prípade jej dnes rovnako slávnych kolegýň. Účinkovaním v romantickej komédii z roku 1997 s názvom Záskok (Trial and Error) sa ale nesmierne popálila.

Snímka sleduje príbeh právnika Charlieho (hrá ho Jeff Daniels), ktorý je po divokej pánskej jazde „mierne indisponovaný“. Čo čert nechcel, akurát na druhý deň po párty ho čaká životne dôležitý prípad, kde má obhajovať klienta. V tomto stave však nezmôže absolútne nič. Dohodne sa preto so svojím kamarátom zosnovať geniálny plán: k súdnemu pojednávaniu ide namiesto Charlieho jeho kamarát Richie, ktorý je herec. Toho čaká životná úloha, no s akým koncom, to nevie nikto, keďže o právnickej praxi nemá nič ani tušenia.

Leonardo DiCaprio – Critters 3 (37 %)

Že ste slávneho DiCapria nikdy nevideli hrať v naozaj zlom filme? Tak to ste zrejme nevideli všetky jeho snímky. Pozornosť radíme upriamiť najmä na tu úplne prvú, ktorá je zároveň tým najhorším, v čom sa tento dnes už oscarový herec objavil – Critters 3.

Slávna hororová sci-fi komédia o drobných, zubatých a chlpatých ľudožravcoch z vesmíru je medzi fanúšikmi béčkových hororov kultom. Pre širšiu verejnosť však totálnou hlúposťou. DiCaprio v trojke tejto série stvárňuje mladého chlapca Josha, ktorý sa pustí do neľahkého boja o záchranu planéty a jeho cieľom je jediná vec: raz a navždy Critterov poraziť.

Robert De Niro – Dobrodružstvá Rockyho a Bullwinkla (35 %)

Aj Robert De Niro bol kedysi zárukou kvalitného filmu. Toto pravidlo ale neplatilo vždy ani v začiatkoch jeho kariéry a dokonca ani v jej priebehu. Toho dôkazom je jeho upísanie sa animovano-hranej komédii Dobrodružstvá Rockyho a Bullwinkla (The Adventures of Rocky & Bullwinkle).

Snímka sleduje príbeh dvoch animovaných postavičiek, ktoré sú po zrušení ich seriálu na výsluhovom dôchodku a žijú z peňazí, ktoré im televízia vyplatí po odvysielaní repríz jednotlivých častí. Pád železnej opony ale znamená aj príchod ich troch úhlavných nepriateľov, ktorí prichádzajú do Hollywoodu a uzavreli zmluvu na obnovenie seriálu Rockyho a Bullwinkla. Trio zlosynov zvláštnou náhodou naberie živé podoby a v pláne majú zhypnotizovať Američanou a podmaniť si ich. Viac, veríme, netreba dodávať. Je až zvláštne, že sa De Niro tomuto projektu upísala ešte zvláštnejšie je, že to dokázalo získať od divákov až 35 %.

Halle Berry – Čierne princezné (32 %)

Dalo by sa očakávať, že najhorším filmom v kariére prvej černošskej držiteľky Oscara bude komiksovka Catwoman ovenčená niekoľkými Zlatými malinami. Pravdou ale je, že v roku 1997 sa objavila v hlavnej úlohe černošskej komédie s názvom Čierne princezné (B*A*P*S).

V nej sa dvojica dvoch priateliek vyberie do Los Angeles, kde chcú odštartovať kariéru tanečníc, avšak s dobrým úmyslom – zarobiť dostatok peňazí, aby si mohli otvoriť vysnívanú reštauráciu. Náhoda im ale prihrá do cesty životom sklamaného milionára na dôchodku, ktorý sa rozhodne z nich spraviť skutočné princezné. Nuž, čo už – aj majster tesár sa raz utne.

Judi Dench – Cats (30 %)

Uznávaná britská herečka, ktorú vidieť na divadelných doskách je nesmiernym zážitkom, v kariére na plátne poslednú dobu nemá priveľké šťastie. Jej najväčším failom však zrejme už navždy zostane (ako aj ostatným jej kolegom) účinkovanie v – podľa niektorých – najhoršom filme všetkých čias, v muzikáli Mačky (Cats). Je až prekvapivé, že tento film dokázal získať na území Česka a Slovenska v hodnoteniach až 30 %. V zahraničí sa totiž tieto čísla hýbu v ešte nižších hodnotách.