Od Klubu bitkárov po projekt Quentina Tarantina: Najväčšie filmové prepadáky slávnych režisérov

Hollywood je plný známych a osvedčených režisérskych mien, od ktorých iný ako kvalitný film nikdy nikto neočakáva. Ako to už ale chodí, aj majster tesár sa raz utne a platí to aj v prípade skúsených filmárov. Týchto 10 slávnych hollywoodskych režisérov prináša najmä kvalitné projekty, no tieto filmy patria medzi prepadáky.

Mnohé z nich patria medzi najlepšie snímky, aké kinematografia vo svojej histórii ponúkla. Inak to ale vyzerá pri skúmaní ich zárobkov. Nasledujúca desiatka filmov vzišla z tvorcovskej dielne slávnych hollywoodskych mien, no v kinách viac-menej prepadla. Tieto filmy sú tak dôkazom, že ani veľké meno režiséra nie je zárukou diváckeho záujmu. Ktoré to sú, možno prekvapí aj vás.

Hugo (r. Martin Scorsese)

Americký režisér s talianskymi koreňmi stihol počas svojej pôsobnosti vo filmovom biznise nakrútiť desiatky úspešných filmov. Kritikmi a divákmi ospevované filmy boli hitmi na všetkých frontoch, získavali jedno ocenenie za druhým, no nie vždy sa im podarilo uspieť aj finančne. Jedným z takých filmov je aj adaptácia slávnej knižky autora Briana Selznicka s názvom Hugo a jeho veľký objav.

Veľkolepé 3D fantasy bolo niečím, čo Martin Scorsese nikdy predtým nenakrútil a film vo výsledku zaujal všade, kde sa len dalo. Napokon, toho výsledkom sú aj nominácie filmu na Oscara či zisk Zlatého glóbusu za Najlepšiu réžiu.

No tak, ako sa filmu darilo u kritikov, si Hugo na seba viac-menej ani nezarobil. Rozpočet sa vyšplhal na viac ako 170 miliónov dolárov, v kinách film zarobil len niečo cez 185 miliónov dolárov, čo je prekvapivé vzhľadom na všetky úspechy či plejádu hereckých hviezd, ktorá sa v ňom objavila. Vidieť sme v ňom mohli mená ako Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz, Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Helen McCrory, Jude Law, Christopher Lee, Richard Griffits a mnohých ďalších.

Fight Club (r. David Fincher)

Patrí medzi najlepšie filmy, aké kedy kinematografia ponúkla, nachádza sa v rebríčkoch filmov, ktoré musíte pred smrťou vidieť a je kultom, ku ktorému sa filmový fanúšikovia neustále vracajú. Práve nálepka kultu spravila z Klubu bitkárov režiséra Davida Finchera tak úspešný film, spočiatku to tak však nebolo.

Dnes sa môže adaptácia kontroverznej rovnomennej novely pýšiť viacerými titulmi, pri pohľade na zárobky tak často citovaného filmu však ide viac-menej o hanbu. David Fincher dostal 63-miliónový rozpočet, veľké finančné zisky však nepriniesol („len“ 101,2 milióna dolárov celosvetovo). Na americkom kontinente dokonca snímka zarobila počas otváracieho víkendu len 11 miliónov dolárov a druhý víkend o polovicu menej.

Klub bitkárov je tak síce úspešným filmom najmä z hľadiska kultového statusu, po finančnej stránke sa mu však veľmi dobre nedarilo. Rozhodne však nejde o nekvalitný film.

Dune (r. David Lynch)

V roku 1984 sa režisér David Lynch rozhodol do filmovej podoby pretaviť jednu z najdôležitejších sci-fi kníh svetových dejín literatúry. Pred problémovou produkciou a nemožnosťou niečoho takého ho varovalo viacero jeho kolegov. On však veril, že dokáže z fanúšikmi milovanej knihy spraviť dobrý film. Nanešťastie sa veľmi popálil. Duna totiž napokon skončila ako prepadák – ako finančný, tak aj z hľadiska záujmu.

Kritici výsledné dielo doslova zvozili pod holú zem, čo sa napokon odrazilo aj v zárobkových výsledkoch. Lynchova Duna operovala na tú dobu s megalomanským rozpočtom v rozmedzí 40-42 miliónov dolárov, zarobila necelých 38 miliónov.

Aj napriek nevydarenému výsledku sa však z filmu stal viac-menej kult, aj keď sa k nemu ani sám Lynch nepriznáva. „George Lucas ma varoval. Hovoril, že Dunu nie je možné sfilmovať. Mal pravdu,“ priznal režisér v jednom z rozhovorov, kde tento projekt označil za svoje veľké zlyhanie.

Duna z roku 1984 mala odštartovať veľkolepú sériu a adaptácie sa malo dočkať všetkých 5 dielov série. Kvôli prepadom v tržbách k tomu však napokon nedošlo. Uvidíme teda, ako sa bude dariť novodobej adaptácii tejto kultovej knižky, ktorá by mala do kín prísť tento rok. Mimochodom, Lynchova Duna sa dočkala niekoľkých prestrihaných verzií, žiadna z nich však nakrútený materiál nedokázala dostať do kvalitnej podoby.

Citizen Kane (r. Orson Welles)

Ďalší kultový film, ktorý patrí medzi to najlepšie, čo svetová kinematografia ponúka. Občan Kane režiséra Orsona Wellesa patrí taktiež k najdôležitejším snímkam, ktoré stanovili trend, ktorým sa svetová kinematografia následne uberala. Problémom v tomto prípade taktiež nebola nekvalita námetu a výsledného spracovania, ale téma.

Debutová snímka uznávaného režiséra Hollywoodu vyvolala kontroverzie kvôli satirickému zobrazeniu mediálneho magnáta Williama Randolpha Hearsta, kvôli čomu bol film uvedený len vo veľmi malom množstve kinosál.

Kiná mali strach Občana Kana premietať, pretože sa báli následnej reakcie Hearsta, čo sa premietlo aj vo výsledných ziskoch. Rozpočet bol na rok 1941 taktiež pomerne vysoký – takmer 840-tisíc dolárov. Snímka však kvôli obmedzeným možnostiam premietania zarobila po viacerých znovu-uvedeniach len niečo cez 1,6 milióna dolárov.

1942: Conquest of Paradise (r. Ridley Scott)

Jeden finančný prepadák sa ušiel aj vizionárskemu režisérovi Ridleymu Scottovi, ktorý s príbehom o Kryštofovi Colombovi síce netrafil úplne vedľa, doplatil však na to, že do kín dorazil len pár týždňov po tom, čo tematicky veľmi podobný film Christopher Columbus: The Discovery, ktorý zas potrápili horšie recenzie a diváci si v kinách tieto dve snímky mýlili.

V Scottovom historickom epose si hlavnú úlohu zahral francúzsky režisér Gerard Depradieu, ktorý ale k veľkým zárobkom nedopomohol. Pre slávneho režiséra tak ide o jedno z najväčších sklamaní kariéry, keďže Dobytie raja nezarobilo ani 15 % svojho megalomanského rozpočtu 47 miliónov dolárov.

Howard the Duck (r. Willard Huyck)

Sci-fi sága Star Wars bude už naveky patriť medzi to najlepšie, čo režisér George Lucas dokázal na plátna priniesť. Na druhej strane adaptácia komiksu vydavateľstva Marvel zas medzi to najhoršie – nielen po kvalitatívnej, ale aj finančnej stránke.

Lucas môže byť rád, že je pod týmto filmom podpísaný len produkčne, keby totiž došlo aj na réžiu, zrejme by si v Hollywoode už neštekol. Káčer Howard a jeho komiksová predloha pritom patria medzi pomerne obľúbené produkty Marvelu (respektíve patrili) a príbeh mohol na plátne vyzerať naozaj skvostne. Stal sa však presný opak. Film s rozpočtom 37 miliónov na seba nezarobil takmer nič a stal sa tak veľkým prepadákom, že jeho režisér Willard Huyck už po tomto fiasku nedostal príležitosť nič ďalšie režírovať. A to mal aj vďaka scenáru k filmu Indiana Jones a Chrám skazy našliapnuté na veľmi sľubnú kariéru.

Nie je to však len neúspech Huycka, ale aj Georga Lucasa, ktorý mal film pôvodne režírovať, no napokon sa ujal jeho tieňovej produkcie. Aj pre hlavnú producentku Howarda – Gloriu Katz – bol tento filmy klincom do rakvy v kariére. A to trojica Lucas-Katz-Huyck stála aj za kultovkou Americké graffiti.

The Island (r. Michael Bay)

Režisér, scenárista a producent Michael Bay síce nepatrí k miláčikom filmových kritikov, diváci jeho filmy plné akcie, výbuchov a všemožných špeciálnych efektov doslova zbožňujú. Samozrejme, ako-ktorý film.

Snímka Ostrov z roku 2005 oplýva tým istým, čo ktorýkoľvek Bayov akčák či sci-fi film. Dokonca aj divákom sa páčil priam až nadpriemerne. Problémom filmu so Scarlett Johansson a Ewanom McGregorom v hlavných úlohách je jeho veľmi slabý finančný úspech v amerických kinách a vo výsledku aj slabý ohlas z kín po svete. Michael Bay na Ostrov minul 126 miliónov dolárov, v amerických kinách zarobil len 35 miliónov a nebyť záujmu zo strany zahraničných divákov, na úroveň necelých 163 miliónov v tržbách, ktoré zarobil, by sa ani nedostal.

Mars Attacks! (r. Tim Burton)

Miláčik všetkých hipsterov netočil vždy len pochmúrne a čiernym humorom nasiaknuté filmy, ale aj bláznivé sci-fi komédie, o ktorých by ste ani nepovedali, že pochádzajú z jeho režisérskej dielne. Jedným takým filmom je aj sci-fi komédia Mars útočí z roku 1996.

Tá doplatila najmä na nie príliš priaznivé reakcie kritikov po premiére a aj na to, že bola v kinách uvedená v rovnakej dobe, ako výrazne drahší a ambicióznejší projekt Deň nezávislosti. Výsledok zrejme nikoho neprekvapí – Burtonov film prepadol a na domácej pôde zarobil len 37 miliónov, celosvetovo je o niečo lepšie (101,4 milióna dolárov), no stále málo, keďže rozpočet na výrobu a propagáciu presiahol 70 miliónov dolárov.

Cloud Atlas (r. Lana Wachowski)

Ani režisérky kultového Matrixu – Lana a Lilly Wachowski sa nevyhli svojmu prepadáku a nemajú na konte len jeden. Fantasy Atlas mrakov zrežírovali spolu s Tomom Tykwerom a patrí medzi ich najväčšie finančné omyly. Samozrejme, kvalitám tejto snímky nemôže nikto nič vyniknúť – ide totiž o skutočne vydarený film. Kde však nastala chyba, nevedno.

Kritici aj diváci film prijali viac-menej pozitívne, no film si aj napriek tomu nedokázal na seba zarobiť. Vizionárske režisérky sa chceli Atlasom mrakov vyrovnať svojej najväčšej pýche v tvorbe- trilógii Matrix – avšak prudko prepadli.

Operovali s rozpočtom viac ako 145 miliónov, no celosvetové zárobky sa vyšplhali na zisk niečo vyše 130 miliónov dolárov. Na americkom trhu dokonca zarobili len malý zlomok z celej sumy, a síce ani nie 30 miliónov dolárov.

Grindhouse (r. Quentin Tarantino)

Quentin Tarantino dokáže svojimi bláznivými filmami doslova ovládnuť milovníkov kinematografie. Aj tento majster, z ktorého mysle vznikol nespočet kultových filmov, však neraz šliapol vedľa. Najviac s hororovo ladeným projektom Grindhouse, ktorý vytvoril spolu so svojím dobrým kamarátom od fachu, režisérom Robertom Rodriguezom.

Grindhouse stál 67 miliónov dolárov, celosvetovo ale zarobil len 25,4 milióna dolárov, čo je skutočne málo – a to pôvodne mala mať snímka aj extrémne dlhú minutáž – 190 minút. Napokon bol ale film rozdelený dva samostatné (jeden režírovaný Tarantinom (Planet Terror), druhý Rodriguezom (Death Proof)), ich nízke zárobky sú ale záhadou, keďže od kritikov i divákov dostali skutočne sľubné ohlasy.