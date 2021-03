Ľudská stonožka aj Srbský film: 10 najšialenejších hororov, ktoré nebudete chcieť vidieť znova

Horor je medzi filmovými divákmi obľúbeným žánrom. Kým po niektorých súčasných filmoch z tejto kategórie odchádzame z kina skôr so smiechom ako vydesení, tieto predstavujú opačný extrém. Kam až môžu zájsť filmoví tvorcovia pri zobrazovaní násilia, zvrátených scén alebo šokujúcich záberov?

Vybrali sme 10 hororov, ktoré neodporúčame pozerať citlivým povahám. Ak si aj myslíte, že ich zvládneme, je to na zváženie. Toto sú najšialenejšie filmy, ktoré kedy vo svojom žánri vznikli a už ich nikdy nebudete chcieť vidieť znova. Znechutia vás, pobúria a ukážu to nazvrátenejšie, čo by vám ani nenapadlo, že sa môže v ľuďoch ukrývať.

Ľudská stonožka / The Human Centipede (2009)

ČSFD: 45 %

IMDb: 4,4/10

Ak ste už počuli o snímke Ľudská stonožka a jej pokračovaniach, sme si istí, že si mnohí z vás povedali, že toto nikdy nechcú vidieť. A je to úplne pochopiteľné. Príbeh o zvrátenom chirurgovi, ktorý sa rozhodne vykonať svoj šialený experiment, pri ktorom prepojí ľudí ústami a konečníkmi – teda tráviacim traktom – a vytvorí skutočnú “ľudskú stonožku”, nie je lákadlom na pohodový večer.

Doktor Heiter je uznávaným špecialistom na oddeľovanie siamských dvojčiat. Jeho ambíciou je však zrealizovať presný opak, a to umelo vytvoriť siamské dvojčatá.

Najšialenejšie na tom všetkom je, že tvorcovia pri nakrúcaní spolupracovali so skutočným lekárom a všetky nákresy, ktoré sa v snímke objavia, sú lekársky presné. Inšpiráciou pri vzniku bol režisérovi Josef Mengele a jeho pokusy vykonávané na väzňoch počas druhej svetovej vojny.

Žena / The Woman (2011)

ČSFD: 61 %

IMDb: 6,0/10

Z divokej kanibalky žijúcej v amerických lesoch sa stáva korisť. Dostáva sa do zdanlivo normálnej rodiny. Ak by ste čakali, že to najväčšie zlo bude vychádzať z mladej hladnej domorodej ženy, viac by ste sa mýliť nemohli.

Napriek silnej myšlienke, ktorú môže snímka v sebe ukrývať, skutočne pri nej stačí jedno videnie a zapamätáte si ju navždy. Scény kanibalizmu alebo zneužívania detského predstaviteľa sú tu dominantné a predčia akékoľvek hlbšie posolstvo na zamyslenie.

The Girl Next Door (2007)

ČSFD: 66 %

IMDb: 6,6/10

Snímka nakrútená podľa knižnej predlohy vychádzajúcej zo skutočnej udalosti Sylvie Likens. V tomto prípade nejde o faktograficky presne spracovaný prípad, ale tvorcovia si vybrali to nazvrátenejšie a dá sa povedať, že ešte pritvrdili.

Dve sestry sa po autonehode dostávajú do starostlivosti tety, ktorá žije v domácnosti spolu so svojimi synmi. Jedno z dievčat zostalo čiastočne postihnuté, to však nebráni tete ani jej synom v tom, aby ich týrali tými najhoršími spôsobmi. Nezostalo to iba medzi rodinou, ale k mučeniu bezbranných dievčatiek sa pridávali aj susedia, namiesto toho, aby im zabezpečili pomoc a odchod z tohto pekla.

A práve tieto scény vidíme vo filme úplne otvorene a bez servítky. Nie je teda vhodný pre citlivé povahy, pretože neprináša skutočne nič príjemné na pozeranie. Nachádza sa v ňom sexuálne, fyzické aj psychické týranie.

Insidious (2010)

ČSFD: 74 %

IMDb: 6,8/10

Snímka Insidious sa môže pochváliť jednou z najdesivejších postáv, akú môžeme vidieť vo filme vôbec. Príbeh sa sústreďuje na rodinu, ktorú prenasleduje podivná bytosť a ďalšie zvláštne postavy alebo čudné zvuky. Situácia sa ešte vystupňuje vo chvíli, keď ich syn upadá do kómy a nikto netuší prečo.

Vráťme sa však ku spomínanej bytosti, ktorá akoby sledovala otca. Celková atmosféra filmu dokáže v divákovi navodiť obrovský strach a nepríjemné pocity.

Ak však máte radi výborne vystavané horory, pri ktorých budete problémy hrdinov cítiť na vlastnej koži, Insidious ním určite je. V niektorých momentoch to však bude predstavovať skutočný boj s vlastným strachom.

Zubatá vagína / Teeth (2007)

ČSFD: 35 %

IMDb: 5,4/10

Známa legenda o vagíne z ostrými zubami ožila aj na strieborných plátnach. Zubatá vagína ukazuje pobožnú stredoškoláčku, ktorá miluje svoje panenstvo a keď sa nájde chlapec, ktorý sa ju rozhodne o túto počestnosť pripraviť, čaká ho trest.

Tým je zubatá vagína, ktorá pri pokuse o sex chlapca napadne. Hrdinka sa ju rozhodne využiť v prospech svojej pravdy a bojovať pomocou nej proti náruživým chlapcom.

Snímka obsahuje množstvo erotických scén, ktoré sa však môžu zvrhnúť do poriadne bolestivého hororu. A môže poriadne vydesiť nielen mužských divákov, ale aj diváčky.

Kanibalovia / Cannibal Holocaust (1980)

ČSFD: 47 %

IMDb: 5,9/10

Snímka, ktorá v čase svojho vzniku vyvolala obrovský rozruch nie iba kontroverznými scénami, ale aj svojím pozadím. Režisér Ruggero Deodato vytvoril príbeh okolo filmového štábu, ktorý sa vyberie do končín odľahlého Amazonského pralesa, no po čase o nich zmiznú všetky správy.

Druhému tímu sa podarí nájsť ich zábery z natáčania a pomocou nich zistiť, čo sa štábu naozaj stalo. Ide o vôbec prvý film, ktorý priniesol štýl filmu vo filme. Niektoré z nich boli natoľko surové, že bol režisér súdený a napokon aj odsúdený za zabíjanie zvierat.

Jedným z najnezabudnuteľnejších momentov je scéna s korytnačkou, ktorú rozkrájajú zaživa. Ona sa pritom, samozrejme, ešte hýbe. Následne jej odoberú pancier a my vidíme všetko, čo sa v jej vnútri naozaj nachádza. Pri nakrúcaní to nemali jednoduché ani herci a ani filmový štáb. A rovnako to nemajú ľahké ani diváci so silným žalúdkom, ktorí tiež iba ťažko prehltnú niektoré scény.

Srbský film / A Serbian Film (2010)

ČSFD: 50 %

IMDb: 5,0/10

Ďalším zvráteným filmom s prívlastkom najodpornejších všetkých čias je Srbský film. Jeho povesť ho predbehla a poznajú ho veľmi dobre aj ľudia, ktorí film nevideli a ani to neplánujú zmeniť.

Hlavným hrdinom je bývalý porno herec Miloš, ktorý prijme posledný kšeft, aby potom mohol spolu so svojou ženou a synom odísť z utláčaného Srbska a finančne ich zabezpečiť. Áno, tvorca sa do snímky snažil zakomponovať aj silnejšie politické posolstvo, pri všetkom tom zverstve, ktoré sa odohráva na obrazovkách, ho však divák nedokáže dostatočne vnímať.

Násilie, sex, pedofília, nekrofília. Znie to drsne, je to však iba zlomok z toho, čo Srbský film prináša. Vrcholom je sekvencia, pri ktorej sledujeme zo záznamu, ako muž berie matke novorodenca a priamo pred jej očami ho hneď po narodení znásilní.

Exorcista / The Exorcist (1973)

ČSFD: 82 %

IMDb: 8,0/10

Exorcista alebo Výháňač diabla je sám o sebe výborným filmom. Dokáže však aj poriadne vydesiť. Dokonca pri jeho premietaní v kinách čakali pred sálou sanitky. Jedno je isté. Po sledovaní určite nedal dobre spávať množstvu divákov.

Téma exorcizmu môže byť veľmi pútavá, avšak nadprirodzeno dokáže v hlave človeka strašiť ešte poriadne dlho. Vyháňač diabla je najznámejší a najkontroverznejší film s tematikou exorcizmu a ukazuje príbeh dievčatka, ktoré sa pred očami divákov postupne mení a medicína jej nedokáže pomôcť. Napokon je privolaný exorcista, ktorý musí dievčatku pomôcť.

Podľa niektorých názorov ide dokonca o film, nad ktorým by sa skutočne dalo polemizovať o tom, že diváci by mohli konvertovať ku kresťanstvu. Zaujímavosťou je, že až do roku 1990 bol vo Veľkej Británii zakázaný. Exorcista je nepochybne jedným z najdesivejších filmov vôbec. Spomeňme napríklad iba scény malého dievčatka masturbujúceho s krížom alebo sekvenciu, v ktorej sa jej hlava otočí okolo 360 stupňovej osi.

Hmla / The Mist (2007)

ČSFD: 74 %

IMDb: 7,1/10

Ďalším výborným filmom v tomto rebríčku, ktorý však dokáže poriadne pobúriť, je Hmla. Režisér Frank Darabont vo svojej adaptácii predlohy Stephena Kinga ukazuje hrdinov, ktorí sa vydávajú do neďalekého obchodu, aby si nakúpili zásoby jedla. Obchod však obklopí tuhá hmla. Tá v ľuďoch dokáže prebudiť to najhoršie.

Napriek tomu, že si Hmla získala množstvo verných fanúšikov, nájdu sa aj takí, ktorí ju už znova nebudú chcieť vidieť. Predovšetkým kvôli záverečnej sekvencii a samotnému koncu.

Hostel: Hrôza na Slovensku / Hostel (2005)

ČSFD: 33 %

IMDb: 5,9/10

Hostel ukazuje príbeh dvoch kamarátov, ktorí sa rozhodnú vydať na cestu po Európe a sú ochotní si túto dobrodružnú jazdu naplno užiť. To však netušia, aké krvavé peklo na nich čaká. Nápad navštíviť hostel, ktorý má byť rajom krásnych Európaniek, sa zvrháva. Mimochodom, má sa nachádzať na Slovensku.

Krásne dievčatá tu síce stretnú, ale rozpúta sa celý rad desivých udalostí, mučenia a týrania. Režisér Eli Roth Slovensko nikdy nenavštívil, preto je zaujímavé, ako si našu krajinu v skutočnosti predstavuje. Iróniou možno je, že na Slovensku Hostel nebol zakázaný, ale napríklad v Ukrajine áno. Dôvodom bolo násilie a zlý obraz východnej Európy, ktorý vytvára.

Napriek tomu, že má snímka skutočne biedne hodnotenia, získala viacero filmových ocenení vo svojom hororovom žánri a rovnako sa stala zárobkovo úspešnou.