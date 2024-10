Ľuďom lámu srdce: Toto sú posledné slová, ktoré stihol spevák Liam Payne adresovať svojmu 7-ročnému synovi

Hudobný svet je v smútku po tom, ako 31-ročný Liam Payne tragicky prišiel o život po páde z tretieho poschodia. Zanechal tu po sebe aj 7-ročného syna Beara, pre ktorého chcel byť hrdinom.

Článok pokračuje pod videom ↓

Svojho syna miloval nadovšetko

Ako informuje Mail Online, po spevákovej smrti, ktorá všetkých šokovala, sa objavili srdcervúce posledné slová, ktoré Liam Payne adresoval svojmu 7-ročnému synovi Bearovi. Payne Beara Graya na tomto svete privítal v roku 2017 so speváčkou Cheryl Cole. Na oslave svojich 31. narodenín sa vyjadril, že Bear je jeho vernou kópiou.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Liam Payne (@liampayne)

Na Instagrame publikoval v tom čase video (v súčasnosti už na jeho Instagrame nie je), v ktorom sa vyjadril, že chce chvíľu hovoriť o svojom synovi a že má z toho naozaj radosť. „Už je taký veľký. Je to veľký chlapec a vyzerá ako moja miniatúrna kópia. Akoby svet potreboval ďalšiu moju kópiu,“ vyjadril sa Payne. Obaja rodičia sa snažili Beara držať mimo zrakov verejnosti, no z času na čas o ňom Payne ako hrdý otec prehovoril.

Trápila ho depresia

V roku 2022 sa v rozhovore pre People rozplýval nad tým, že jeho syn na neho pozerá ako na superhrdinu. „Stretávam sa s ním dvakrát, niekedy trikrát do týždňa. A keď som s ním, dávam si záležať na tom, aby mal 100 percent môjho času. Dbám, aby som nebol na telefóne, alebo sa niekde neflákal,“ prezradil spevák. Dodal, že je pre neho mimoriadne dôležité tráviť čas so synom práve takto.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Liam Payne (@liampayne)

„Potrebuje vo svojom živote otca a ja som šťastný, že sa na mňa pozerá ako na superhrdinu, a dúfam, že to tak zostane,“ dodal Payne. Ešte v roku 2021 spevák priznal, že ho trápila depresia a topil sa v alkohole a drogách, dokonca uvažoval nad tým, že skoncuje so životom. No pre svojho syna tu bol vždy.