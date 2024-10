Liam Payne zaskočil ľudí videami len pár minút pred svojou smrťou: Z jeho slov naskakuje husia koža, tu je vysvetlenie

Fanúšikovia skupiny One Direction či samotného speváka Liama Payna sa v našich končinách zobudili do mimoriadne pochmúrneho rána. Ako sme vás uprostred noci informovali, vo veku 31 rokov nešťastne prišiel o život po páde z balkóna na treťom poschodí. K nešťastiu malo dôjsť v hoteli v Buenos Aires. Na miesto bola okamžite privolaná polícia a záchranné zložky, no už mu nedokázali pomôcť. Odvtedy internet zaplavili najrôznejšie správy.

Článok pokračuje pod videom ↓

Šíria sa informácie o tom, že Liam zverejnil na sociálnych sieťach príspevky iba pár minút pred svojou smrťou, upozornil napríklad UNILAD.

Viac z témy Liam Payne: 1. Zomrel bývalý člen kapely One Direction: Liam Payne mal len 31 rokov, mal spadnúť z tretieho poschodia hotela

Konkrétne sa na snapchate mal podeliť so svojimi plánmi, ako strávi deň v Argentíne. Spomenul napríklad jazdu na koni či pólo. Pri predstave, že sa týchto plánov spevák už nedožil, naskakuje priam husia koža.

Liam Payne, an hour before dying, posting on Snapchat. 💔 pic.twitter.com/iTHfzu7IMx — DramaAlert (@DramaAlert) October 16, 2024

Príspevky mali byť zverejnené aj po jeho úmrtí

Web vysvetľuje, že podľa všetkého tieto príspevky Liam neprinášal v reálnom čase, ale mal ich dopredu naplánované. Česká Nova uvádza ďalšiu možnosť, ktorou môže byť, že príspevky jednoducho zdieľal jeho tím. Navyše, jeden mal byť údajne zverejnený až približne hodinu po tom, ako prišiel o život, uvádza Just Jared. Kedy ich nakrútil, sa nevie.

Ak by ste si ich chceli pozrieť teraz, hľadali by ste ich márne, pretože boli stiahnuté. Napriek tomu sa šíria na internete, keďže sa ich niekomu podarilo zaznamenať.

Na internete sme našli aj šíriace sa videá, na ktorých to vyzerá, že by mal byť na nich zachytený Liam počas pádu. Avšak hotel na záberoch vôbec nepripomína ten, v ktorom mal podľa dostupných informácií byť ubytovaný. Objavili sa aj rôzne konšpiračné teórie o jeho úmrtí. Ak vás tento prípad zaujíma, môžete ho sledovať napríklad na portáli TMZ. A myslite na to, že nie všetko, čo sa dnes objaví na sociálnych sieťach v spojitosti s úmrtím Liama, musí byť aj fakt.

Utrpel vážne zranenia nezlučiteľné so životom

„Liam James Payne, skladateľ a gitarista, bývalý člen skupiny One Direction, dnes zahynul po páde z tretieho poschodia v Palerme,“ uviedla polícia vo svojom vyhlásení.

Spevák utrpel v dôsledku pádu veľmi vážne zranenia nezlučiteľné so životom, povedal pre miestnu televíziu šéf mestskej záchrannej služby a dodal, že nebola možnosť resuscitácie. Uviedol, že Payne spadol na dvor hotela, odmietol však odpovedať na ďalšie otázky vrátane toho, či spevák skočil, alebo spadol nešťastnou náhodou, píše AP.

Popová skupina One Direction, často skrátene označovaná ako 1D, vznikla v roku 2010 v britskej televíznej hudobnej súťaži The X Factor, v ktorej obsadila tretie miesto. Členmi anglicko-britskej skupiny boli Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan a Zayn Malik, ktorý skupinu opustil v roku 2015. V nasledujúcom roku skupina oznámila, že prerušuje svoju činnosti, ale nerozpadá sa. Všetci členovia vrátane Payna pokračovali v hudobnej kariére ako sólo speváci.

Liam James Payne sa narodil 29. augusta 1993 v anglickom Wolverhamptone. Mal dve staršie sestry. Bol otcom sedemročného syna Beara, ktorého mal s bývalou partnerkou, speváčkou Cheryl Cole.