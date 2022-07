Herečka zo seriálu Stranger Things mení dejiny. Millie Bobby Brown sa stane najlepšie platenou herečkou za film mladšou ako 20 rokov

Millie Bobby Brown sa stala hviezdou aj vďaka úlohe Eleven v populárnej sérii Stranger Things. Srdcia divákov si ale získala aj ako Enola Holmes. Streamovací gigant Netflix je pripravený jej za to poriadne zaplatiť. Stane sa tak najlepšie platenou herečkou mladšou ako 18 rokov.

Netflix je pripravený zaplatiť rekordnú sumu

Ako informuje portál LAD Bible, Netflix je pripravený poriadne zaplatiť herečke Millie Bobby Brown, ktorá stvárnila Enolu Holmes v rovnomennom filme. V súčasnosti 18-ročná herečka sa úlohy Enoly, sestry Sherlocka Holmesa, prvýkrát ujala v roku 2020. Už za úlohu Eleven v sérii Stranger Things si pripísala na konto peknú sumu. Za každý jeden diel prvej série dostala 20 000 dolárov. Avšak vzhľadom na to, ako rýchlo popularita seriálu narastala, za každý diel tretej série dostávala približne 300 000 dolárov.

Netflix je však pripravený zaplatiť jej za druhý diel Enoly Holmes rekordnú čiastku. Podľa portálu Variety by mala Millie za svoj herecký výkon dostať až 10 miliónov dolárov. Ak sa tak skutočne stane, bude to najvyššia suma v dejinách Hollywoodu, akú kedy dostala za film herečka mladšia ako 20 rokov. Samozrejme, fanúšikovia jej držia palce a na Twitteri pribúdajú komentáre, že si to Millie naozaj zaslúži.



Po boku Millie Bobby Brown sa vo filme Enola Holmes objavil aj obľúbený herec Henry Cavill, ktorého poznáte napríklad zo seriálu The Witcher. Spolu so Samom Clafinom stvárnia Sherlocka a Mycrofta, teda bratov Enoly. V úlohe Enolynej matky Eudorie Holmes uvidíme Helenu Bonham Carter.

Môže za to enormný úspech seriálu Stranger Things

Podobne ako Sherlock, aj Enola je nesmierne inteligentná a šikovná a jej úlohou je vyriešiť záhadný prípad zmiznutého dievčaťa. Aby zvládla nejednu nebezpečnú nástrahu, prizve si na pomoc priateľov, vrátane svojho brata Sherlocka Holmesa.

Hodnota majetku Millie Bobby Brown predstavuje v súčasnosti približne 10 miliónov dolárov. Ak jej teda Netflix vyplatí sľubovaný honorár, zdvojnásobí sa. Za prvý diel filmu dostala Millie 6,1 milióna dolárov. Odhadovalo sa, že za účinkovanie v druhej časti Enoly Holmes získa 7,5 milióna dolárov. Zdá sa však, že suma bude napokon o dosť vyššia.

Herečka za to vďačí zrejme enormnému úspechu Stranger Things. Niekoľko minút po tom, čo vyšla na Netflixe druhá časť štvrtej série seriálu, stránka čelila obrovskému náporu divákov, až napokon padla. Čo sa druhého dielu Enoly Holmes týka, zatiaľ nie je jasné, kedy sa ho na Netflixe dočkáme.