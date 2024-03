Z tejto lacnej letenky za 18 eur odpadnete: V obľúbenej destinácii ste z Bratislavy už za 85 minút

Aj keď to tak dnes vonku nevyzerá, príjemné slnečné dni sú pred nami, a to znamená iba jedno — je najvyšší čas začať s plánovaním výletov. Letecky, či už z Bratislavy, Košíc, Viedne alebo Budapešti máme na dosah množstvo destinácií naprieč celou Európou, aj celým svetom, takže je z čoho vyberať. My sme pre vás našli ďalšie lacné letenky, tentoraz do Milána.

Keď sa povie Miláno, mnohým okamžite napadne výborná gastronómia, nádherné pamiatky a nekonečné strácanie sa v horúcich talianskych uličkách. Ak presne toto túžite zažiť, môžete si zaletieť do druhého najväčšieho mesta Talianska.

Pod 40 eur sa dostanete tam aj späť

Za lacné letenky priamo z Bratislavy do Milána zaplatíte len 18 eur a máte na výber z viacerých termínov. Let navyše trvá iba 85 minút, takže je to skutočne rýchlovka.

Aj ceny spiatočných leteniek sú veľmi dobré. Ak do Milána vyrazíte napríklad 23. apríla a strávite tu 7 nocí, za cestu tam aj späť zaplatíte 37 eur. V tejto cenovej kategórii máte na výber z množstva termínov. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair.

Čo vidieť v Miláne?

Milánsky dóm je architektonickým skvostom a fotky turistov s ním plnia sociálne siete. Pri návšteve nevynechajte ani námestie Piazza del Duomo či renesančný komplex Castello Sforzesco.

A, samozrejme, nesmieme zabudnúť na taliansku gastronómiu, ktorú si tu môžete vychutnávať do sýtosti.