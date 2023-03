Pred niekoľkými rokmi Nokia ovládala trh s telefónmi a jej výrobky mali vo vrecku takmer všetci. S nástupom smartfónov sa však pozícia značky zmenila, čo chápe aj súčasné vedenie. Preto sa kompetentní rozhodli urobiť zmenu a firmu osviežiť.

Ako uvádza portál Unilad, Nokia bola vo svete mobilných telefónov naozajstným gigantom. Do roku 2007 bola až polovica predaných telefónov práve od Nokie, no tento trend zmenil nástup smartfónov, na ktorý sa firma nedokázala dostatočne adaptovať.

V roku 2014 predala Nokia svoje oddelenie zariadení a služieb Microsoftu, no ani tento krok telefónom tejto značky nepomohol. Podľa CNN Microsoft v nasledujúcom roku kvôli tomuto katastrofálnemu obchodu stratil približne 8,4 miliardy dolárov (7,8 miliardy eur). Nešťastný vývoj, najmä v poslednej dekáde, viedol lídrov značky k tomu, aby niečo zmenili. Firma sa teda začala zameriavať na mobilné a cloudové sieťové technológie, ktoré predstavujú najväčšiu časť ich ziskov.

Ako ďalej píše Unilad, Nokia sa rozhodla pre zmenu loga a dôvod je jasný — chcú sa zbaviť obrazu výrobcu starých „nesmrteľných“ mobilov a reflektovať ich súčasné smerovanie. Nové logo má podľa predstaviteľov firmy vzdávať hold tomu starému, no zároveň má pôsobiť modernejšie a digitálne. Zmeny Nokia ohlásila na Mobile World Congress, ktorý sa začal pred dvoma dňami v Barcelone.

Niekdajší gigant v predaji mobilných telefónov chce teraz rozšíriť svoje pôsobenie na trhu B2B technologických inovácií. Zmenu loga týmto spôsobom argumentoval CEO Nokie Pekka Lundmark: „Aby sme signalizovali našu ambíciu (zmeniť pohľad ľudí a reflektovať súčasné smerovanie firmy pozn. red.), obnovujeme našu značku tak, aby odrážala to, kým sme dnes — líder B2B technologických inovácií,“ povedal Lundmark.

Zmena loga sa však zrejme veľmi nepozdáva ľuďom, ktorí na internete okamžite spustila lavínu vtipov na účet známej firmy. Jedna skupina fanúšikov sa čuduje, prečo všetky firmy pri rebrandingu zvláštnym spôsobom odstraňujú písmená zo svojho loga, čím narážali napríklad na Kiu. Iní zase našli v dizajne matematiku a ironicky konštatovali, že aspoň nové logo je matematicky správne.

Samozrejme, fanúšikovia si neodpustili ani žartíky na súčasnú pozíciu Nokie vo svete mobilných telefónov. Taktiež písali komentáre typu, že firma momentálne zaplatila kvôli finančnej situácii grafickej spoločnosti len polovicu a na tú druhú sa stále čaká. Preto je aj logo zatiaľ polovičné.

DID YOU KNOW: the new Nokia logo pays tribute to its mobile phone heritage by stylizing the “N” into a trendline graph of Nokia’s market share in phones pic.twitter.com/M2uI3P9iG2

— John Kneeland (@SirKneeland) February 26, 2023