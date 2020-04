Ľudia pomocou aplikácie vytvorili najvýkonnejší superpočítač na svete. Bojujú tak s koronavírusom

Možno ste si aj vy nainštalovali aplikáciu [email protected], ktorá poskytuje vedcom výpočtový výkon vášho počítača a aj vy sa tak môžete zapojiť do boja s novým koronavírusom. V poslednom období si ju nainštalovalo tak obrovské množstvo ľudí, že momentálne dosahuje výkon ako 500 najvýkonnejších počítačov spolu.

Podľa riaditeľa spoločnosti [email protected], biochemika Grega Bowmana, sa za posledné týždne pripojilo asi 700-tisíc nových užívateľov. To je obrovský nárast v porovnaní s 30-tisícmi dovtedajších používateľov, informuje portál Science Alert.

A čím viac zapojených počítačov, tým vyšší výkon. Začiatkom tohto týždňa tak aplikácia disponovala výkonom až 2,4 exaFLOPS. Vzhľadom k tomu, že každý deň si aplikáciu inštaluje stále viac a viac užívateľov, je veľmi pravdepodobné, že tento výkon ešte výrazne vzrastie.

Jej hlavným zameraním je skladanie bielkovín, teda biologický proces, ktorý popisuje, ako proteín usporadúva svoj tvar vo vnútri bunky. Ak sa vedci dozvedia viac o tomto procese, najmä v prípade vírusových proteínov to môže pomôcť pri vývoji liečby na chorobu, ktorú vírus spôsobuje.

V prípade ochorenia COVID-19 sa infekcia nachádza v pľúcach a proteínové zakončenia sa viažu na receptor nazývaný ACE2. Blokovanie tohto spojenia je jedným z potenciálnych zastavení choroby a počítačové modelovanie jedným zo spôsobov ako zabezpečiť, aby proteín a receptor boli oddelené.

Proteínové zakončenia či hroty nového koronavírusu vedci pomenovali Demogorgon, podľa démona zo seriálu Stranger Things, keďže jeho ústa ich nápadne pripomínajú.

Great progress capturing how the ferocious #COVID19 #Demogorgon (aka spike) opens its mouth to grab its human prey. Each step could present new therapeutic opportunities. Thanks to @foldingathome @Microsoft @Azure #AIforHealth @Mizimmer90! pic.twitter.com/uys4es7r3i

— Greg Bowman (@drGregBowman) April 3, 2020