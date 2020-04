5G sieť spôsobuje ochorenie koronavírusom. Najnovšia konšpirácia sa šíri rýchlejšie ako COVID-19

Slobodu prejavu si niektorí ľudia vysvetľujú po svojom. Šíria dezinformácie, neoverené či rovno nepravdivé fakty a dokážu tak vplývať na tisícky ľudí. Konšpirátori sa veľmi radi chytia niečoho nového či neznámeho, vyvodia si z toho vlastný záver a ten potom uvádzajú ako pravdu. Najnovším „trendom“ medzi konšpirátormi je sieť 5G a koronavírus.

Siete 5G sa vo veľkom budujú po svete. Prinášajú vysokorýchlostný internet užívateľom, ktorí sú stále viac a viac nároční na objem prenesených dát. Na pokrytie 5G sieťou je však potrebné stavať nové vysielače a tie sa stali tŕňom v oku niektorých ľudí. Aj pred rozvojom pandémie koronavírusu sa útočilo na vysielače rôznymi tvrdeniami o podpore vzniku rakoviny, horšom zotavovaní po chorobe alebo aj „klasickou“ teóriou o maninupulovaní ľudí.

Ničenie 5G infraštrukúry

S pandémiou koronavírusu sa však konšpirátori chytili tejto témy a tvrdia, že vysielače spôsobujú ochorenie COVID-19. A to už mnohých nenechalo chladnými a začali na stožiare 5G útočiť.

Napríklad web The Guardian upozornil ešte minulý týždeň, že iba vo Veľkej Británii zaznamenali v priebehu 24 hodín štyri útoky na stanice či stožiare, ktoré vysielajú 5G. Nebezpečné je aj to, že ľudia, ktorí uverili konšpirácii, túto aktivitu medzi sebou podporujú a nabádajú ostatných, aby konali rovnako.

A na to sa nemuselo dlho čakať. Pridalo sa aj Holandsko, kde tento týždeň, ako informuje portál De Telegraaf, zaznamenali takisto štyri útoky na infraštruktúru 5G. O tom, že išlo o útok podporený konšpiráciu svedčili aj posprejované nápisy, ktoré vandali po sebe zanechali.

A Dutch newspaper reported that several cellular broadcasting towers across the Netherlands have been damaged by arson or sabotage by opponents of a rollout of a new 5G network https://t.co/NoImohTNr0 pic.twitter.com/LBkllGMVa3 — Reuters (@Reuters) April 12, 2020

Ničenie sa neobmedzuje iba na Európu. Aj na Novom Zélande uverili tomuto hoaxu a ako informuje portál Fontech, táto krajina zaznamenala zničenie vysielača na severe od mesta Kaitaia. Nový Zéland spája tento útok práve s konšpiráciou ohľadom 5G. Tentokrát sa však obeťou stal 4G vysielač, pričom ľudia si zjavne myslia, že aj tie môžu predstavovať nebezpečenstvo v čase, keď väčšina škôl a firiem prechádza do online prostredia.

Konšpirácie šíria aj známe osobnosti

Kým hoaxy o 5G sieti zdieľajú ľudia, ktorí nemajú veľký vplyv a ich príspevok vidí rádovo niekoľko stoviek sledovateľov, nemusí to byť až taký veľký problém. Horšie je, keď tieto informácie zdieľajú mediálne známe osobnosti s desiatkami tisíc sledovateľov. Vtedy sa takýto hoax začne šíriť geometrickým radom a navyše, keďže ľudia si známe osobnosti často berú ako príklad, tak aj falošnú informáciu môžu považovať za pravdivú.

K známym osobnostiam, ktoré šírili túto konšpiráciu sa pridal napríklad podľa portálu Noizz herec Woody Harrelson, ktorý na svojej sociálnej sieti napísal, že „5G žiarenie šíri nákazu a zvyšuje jej smrteľnosť.“ Ako informuje web Fox News, príspevok si vyslúžil vyše 25-tisíc lajkov,

Aj známa raperka M.I.A. sa pridala medzi šíriteľov konšpirácie. Na Twitteri zverejnila príspevok, že aj keby 5G nespôsobovala ochorenie COVID-19, tak spomaľuje proces liečenia sa, keďže sa telo musí vysporiadať s vlnovými dĺžkami nového signálu. Dokonca zverejnila fotografiu jednej z horiacich 5G veží.

5G causes conspiracy theories.

Think about it. 3G = some conspiracy theories

4G = more conspiracy theories

5G = intense, cripplingly dumb conspiracy theories The more Gs there is, *the stronger the stupidity* Make u think 🤔 #5GCoronavirus — iestyn ‚cassandra‘ lloyd 🍿🇪🇺🤦‍♂️ (@yezzer) March 30, 2020

V Británii známy boxer Amir Khan na Instagrame, na ktorom má 1,3 milóna sledovateľov, podľa portálu IFL Science uviedol, že „koronavírus bol vyrobený človekom, aby sme boli držaní v interiéri, zatiaľ čo budú na nás testovať 5G„.

Aj speváčka Keri Hilson naskočila na konšpiračný ošiaľ, ktorý zdieľala na svojom Twitteri. Tak, ako aj speváčka, tak aj ostatné spomínané známe osobnosti potom svoje príspevky stiahli, avšak tie už zasiahli milióny ľudí.

Niektorí ľudia dokonca tvrdia, že na novej britskej 20-librovej bankovke je stožiar 5G a koronavírus. V skutočnosti ide o maják z obrazu slávneho britského maliara Williama Turnera.

Veria aj Česi a Slováci

Trend šírenia konšpirácie zavítal aj do našich končín. Silnejšie sa to prejavuje práve v Českej republike, kde vznikla aj stránka stop5g.cz. Tá je vysoko amatérska, vyznačuje sa zverejňovaním falošných štúdií a nechýbajú tiež fotografie postihnutých detí v kontraste s vysielačmi. V čitateľovi to celé navodzuje dojem, že 5G vysielače môžu skutočne spôsobiť celý rad poškodení, napríklad že vysielanie má prebiehať na frekvencii 60 GHz, avšak údajne človek nedokáže prijímať kyslík, ktorý je takejto frekvencii vystavený.

Nechýba prepojenie na koronavírus, ktorému je tam venovaná celá jedna kategória. Okrem toho, 5G môže aj za potraty a, samozrejme, aj za rakovinu.

Na Slovensku zatiaľ vlna hoaxu 5G siete nie je taká silná, existuje niekoľko facebookových stránok, ktoré sa zameriavajú najmä na preberanie obsahu zo zahraničných skupín o údajnej škodlivosti 5G sietí. Je však pravdepodobne len otázkou času, kedy aj u nás začne táto komunita silnieť a začnú naberať ľudí, ktorí tejto nezmyselnosti uveria.

Pravda o 5G

Pred zavedením prevádzky 5G siete sa robili mnohé testy bezpečnosti. Frekvencie, ktoré sa využívajú pri tejto sieti sa používali aj doteraz, a tak obavy o zdravie nemajú reálny základ. Samozrejme, niekoľko vedeckých pracovníkov sa k bezpečnosti 5G stavia opatrne najmä preto, lebo technológia je nová, začala sa budovať iba minulý rok, a tak ešte neexistuje dostatok štúdií, ktoré by sa vplyvu 5G siete venovali.

Aj preto sa hoaxy ohľadom 5G siete môžu dobre šíriť, keďže mnohé z nich nie je možné vyvrátiť hodnovernou štúdiou. Avšak, tu by mal nastúpiť v prvom rade zdravý rozum a ak niekto tvrdí, že koronavírus je zapríčinený práve 5G sieťou, takú osobu by sme mali začať ignorovať aj v súvislosti so všetkým, čo o koronavíruse vieme.

Ak by sme si mali zobrať aspoň nejaký malý príklad, tak 5G sieť sa testuje aj na Slovensku, konkrétne ju testuje operátor 4ka v Banskej Bystrici. V tomto meste však nie je žiadna vyššia miera rakoviny oproti ostatným mestám na Slovensku, takisto ani potratovosť a ani vyššie počty nakazených novým koronavírusom.