Aj vy môžete pomôcť vyvinúť liek na koronavírus. Stačí, ak poskytnete výkon svojho počítača

Mnohí by sme radi pomohli s bojom proti koronavírusu. Žiaľ, iba mizivé percento ľudstva sa rozumie do problematiky tak, že by dokázalo reálne pomáhať pri vývoji vakcíny či lieku. Avšak, predsa môžete pomôcť a to môže prakticky každý. Stačí, ak darujete výkon svojho počítača Stanfordskej univerzite.

Inštalácia programu

Celé je to skutočne jednoduché. Inštaláciou jednoduchého programu na váš počítač, ktorý bude bežať na pozadí a bude používať jeho výkon, keď na ňom nič nerobíte, budete pomáhať vedcom vykonávať zložité výpočty, aby sa dozvedeli viac o chorobe COVID-19.

Ako informuje Science Alert, táto aplikácia vhodná pre Windows aj pre MacOS sa volá Folding @ home a bola vytvorená vedcami na Stanfordskej univerzite. Aplikácia v skutočnosti funguje už 20 rokov a pomáha s výskumom mnohých chorôb a liečiv.

Cieľ programu

Hlavným zameraním tohto projektu je skladanie bielkovín, teda biologický proces, ktorý popisuje, ako proteín usporadúva svoj tvar vo vnútri bunky. Ak sa vedci dozvedia viac o tomto procese, najmä v prípade vírusových proteínov to môže pomôcť pri vývoji liečby na chorobu, ktorú vírus spôsobuje.

V prípade choroby COVID-19 sa infekcia nachádza v pľúcach a proteínové zakončenia sa viažu na receptor nazývaný ACE2. Blokovanie tohto spojenia je jedným z potenciálnych zastavení choroby a počítačové modelovanie jedným zo spôsobov ako zabezpečiť, aby proteín a receptor boli oddelené.

Pri vírusoch je dôležité nielen zistiť, aký má proteín tvar, ale aj proces, akým ho nadobudol. Tieto informácie sú kľúčové pre vývoj liekov, ktoré by mali byť účinné aj proti novému koronavírusu.

„Údaje, ktoré nám pomáhate získavať sa rýchlo šíria vďaka otvorenej vedeckej spolupráci medzi viacerými vedeckými laboratóriami po celom svete. To vedcom poskytuje nástroje, vďaka ktorým môžu vyvíjať lieky a zachraňovať tak životy,“ hovorí biochemik Greg Bowman, riaditeľ spoločnosti Folding @ home.

Stačí ju nainštalovať

Aj keď celý proces znie a v skutočnosti aj je zložitý, vaša úloha je skutočne jednoduchá. Stačí si aplikáciu stiahnuť a nainštalovať do počítača a už nemusíte nič robiť. Ak chcete pomôcť s výskumom COVID-19, v aplikácii vyberte možnosť „Any Disease“ (akákoľvek choroba).

Aplikáciu je možné spustiť alebo zastaviť kedykoľvek, alebo nastaviť, aby sa automaticky spustila jej činnosť, keď počítač nebude vyťažený.

„Tieto výpočty sú zložité a každý môže trochu pomôcť,“ hovorí Bowman a dodáva: „Každá spustená aplikácia je ako kúpa žrebu do lotérie. Čím viac týchto žrebov budeme mať, tým väčšie sú naše šance, že získame jackpot.“