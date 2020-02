Ľudia, ktorí sa stravujú nezdravo, majú horšiu pamäť a sebakontrolu

Jeden z táborov preferuje zdravú výživu a hovorí o nej všade, kde sa len dá. Vegánstvo či presne vymerané kalórie však tomu druhému táboru nesedia. Ten zje totiž všetko, čo príde pod ruku – od hranolčekov až po pizzu päťkrát v týždni. Aj keď sa každý môže stravovať, ako sa mu uráči, všetkého veľa škodí.

Jedlo ovplyvňuje aj našu pamäť a sebaovládanie

O vplyve nezdravého stravovania na telo človeka hádam ani hovoriť nemusíme. Milovníkov tzv. „fast foodu“ a „junk foodu“ ohrozuje obezita, cukrovka a iné zdravotné komplikácie. Vedeli ste však, že strava do značnej miery ovplyvňuje aj našu pamäť a sebaovládanie? Ako informuje portál IFLScience, stačí len týždeň konzumácie burgerov a sladených cereálií na to, aby sa to odrazilo nielen na vašom zdravotnom stave, ale aj na mentálnom výkone.

Nedávno vykonaná štúdia potvrdila, že stačí len niekoľko dní nezdravého stravovania na to, aby sa zmenilo fungovanie mozgu, a to najmä časti zvanej hipokampus. Práve táto časť mozgu ovplyvňuje nielen náš apetít, ale zároveň aj pamäť a učenie. Poškodenie hipokampu môže napríklad spôsobiť, že človek pociťuje neodolateľnú túžbu po tukoch a cukre, a to napriek tomu, že sa práve dobre najedol. Čím väčšia je zas túžba po nezdravom jedle, tým je viac ohrozené naše sebaovládanie.

Vždy, keď máme pred očami kúsok koláča alebo pizzu, spomenieme si, aké v nás konzumácia tohto jedla vyvoláva pozitívne pocity. Keď sme dobre najedení, hipokampus tieto spomienky väčšinou potláča a znižuje túžbu jesť ďalej. Nezdravé návyky sa však vytvárajú ľahko a stačil len týždeň nezdravého stravovania na to, aby sa funkcie hipokampu ocitli v ohrození. Ľudia s poškodenou funkciou hipokampu totiž túžili po jedle aj vtedy, keď už boli sýti.

Zmeny nie sú nezvratné

Výskum bol publikovaný v odbornom časopise Royal Society Open Science a uvádza sa v ňom, že štúdie sa zúčastnilo celkovo 110 štíhlych a zdravých jedincov vo veku okolo 20 rokov. Pred samotným experimentom podstúpili jedinci niekoľko testov, ktoré sa zameriavali na pamäťové a iné kognitívne schopnosti, ale aj na túžby týkajúce sa jedla. Polovica účastníkov sa následne týždeň držala svojho bežného jedálnička, kým druhá polovica sa stravovala presladenými cereáliami, fast-foodom a inými pokrmami príznačnými pre západnú kultúru.

Výsledky boli šokujúce – už po tak krátkej dobe sa totiž ľuďom, ktorí sa stravovali nezdravo, zhoršili kognitívne funkcie, a to aj pamäť. Napáchané škody však nie sú nezvratné. Tri týždne po tom, čo sa ľudia opäť vrátili k zdravšej strave, funkcie hipokampu sa vrátili do normálu.

Toto nie je ani zďaleka jediný výskum, ktorý sa zaoberá vplyvom nezdravej stravy na mozog človeka. Iné výskumy napríklad ukázali, že už 12 dní prijímania vysokých dávok cukru stačí na to, aby došlo k zmenám vo vyplavovaní dopamínu do tela. Cukor teda na telo pôsobil podobným spôsobom, ako návykové látky, napríklad opioidy.