Ľudí šokovalo, keď zistili, že nie každý má vnútorný hlas: Niektorí žijú bez vnútorného monológu

Ten bol vyobrazený tak, že na jednom ramene jej sedel roztomilý anjel, ktorý sa vždy snažil činiť dobré rozhodnutia a na tom druhom zas diabol, ktorý postave našepkával, aby podľahla pokušeniu. V skutočnom živote to ale takto nefunguje. Vnútorné boje zvádzame prostredníctvom vnútorného monológu, ktorý komentuje všetko, čo robíme.

Vnútorný monológ funguje ako nejaký komentátor, ktorý komentuje všetko, čo v priebehu dňa robíme. Ak tento vnútorný monológ vnímate, mali by ste vedieť, že to nedokážu všetci. Ako totiž informuje portál My Modern Met, nie každý má také šťastie (alebo smolu). Pre ľudí bez vnútorného monológu je predstava „komentátora“ v hlave rovnako zvláštna, ako predstava úplného ticha pre tých, ktorí vnútorné monológy vedú.

Búrlivú diskusiu na túto tému vyvolal príspevok, ktorý prostredníctvom Twitteru uverejnil pred časom užívateľ KylePlantEmoji. Toho šokoval fakt, že niektorí ľudia vnútorný monológ vnímajú, iní zas nie. Dokonca aj tí, ktorí vnútorný monológ vnímajú, sa medzi sebou líšia. Kým niektorí „počujú“ celé súvislé vety, iní vnímajú tento monológ len vo forme obrazov alebo abstraktných myšlienkových pochodov a ak ich chcú zhmotniť, musia obrazy a abstraktné myšlienky vysloviť nahlas.

Fun fact: some people have an internal narrative and some don’t

As in, some people’s thoughts are like sentences they „hear“, and some people just have abstract non-verbal thoughts, and have to consciously verbalize them

And most people aren’t aware of the other type of person

— Kyle 🌱 (@KylePlantEmoji) January 27, 2020