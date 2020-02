Karolína má 24 rokov a vedie úspešnú reštauráciu: Čierna Ovca vytŕča spomedzi klasických podnikov

V stáde, v ktorom sa jedna ovca odlišuje od ostatných a vyšľapáva si vlastný chodník, dostáva označenie čierna, ktoré je vnímané skôr negatívne ako pozitívne. V prípade reštaurácie uprostred zalesnených hôr Veľkej Fatry a Kremnických vrchov s príznačným názvom Čierna Ovca je to podobné. Odlišuje sa od klasických „menučkových“ reštaurácií, rozdiel je ale v tom, že veľmi pozitívne.

Do Čiernej Ovce v Dolnom Harmanci chodievali ako spokojní zákazníci, ktorých šéfkuchár očaril svojou prácou. „Bola iná ako všetky ostatné v okolí Banskej Bystrice,“ hovorí Karolína, dnes už majiteľka tejto reštaurácie. Čierna Ovca si okamžite získala Karolínu a jej priateľa a rozhodli sa ju viesť.

Naskytla sa im totiž príležitosť prevziať zabehnutú reštauráciu s výnimočným šéfkuchárom, do ktorej sa rozhodli investovať svoju budúcnosť. Karolína študovala manažment a ekonómiu na Technickej Univerzite vo Zvolene a dnes podniká v oblasti gastronómie, v ktorej na prvé miesto kladie chuť poctivo pripravených jedál. „Prevádzkovať reštauráciu bol môj menší sen,“ hovorí nadšene. „Ale neverila som, že sa mi to splní v 24 rokoch. Myslela som si, že reštauráciu si otvorím až na staré kolená.“

Noví majitelia ponechali reštaurácii pôvodný interiér, názov a varí v nej pôvodný šéfkuchár, vďaka ktorému Čierna Ovca vyčnieva zo „stáda“ ostatných slovenských podnikov s podobne vyskladaným menu.

Neprestierajú minimalizmus

Nesnažia sa prestierať minimalizmus na tanieri. „Samozrejme, že nám záleží na tom, ako jedlá naservírujeme, no predovšetkým chceme, aby sa zákazník chutne najedol z kvalitných surovín.“ Okrem toho, že si zakladajú na kvalitných surovinách, orientujú sa na slovenských dodávateľov. „Začali sme kávou a vínom, snažíme sa o to, aby všetky mliečne výrobky a mäso boli pôvodom zo Slovenska.“

„Ľudia v okolí sú zvyknutí na určitý typ jedál. Chceli sme pokračovať v overených jedlách a chutiach.“ Podľa Karolíny Čiernu Ovcu navštevujú prevažne stáli zákazníci, ktorí ich dobre poznajú a nemajú problém prejsť za nimi aj desiatky kilometrov. Reštaurácia, ktorú navštevujú tie isté tváre nepotrebuje hodnotnejšie ocenenie. Ak sa zákazník vráti na rovnaké miesto, je to prejav spokojnosti.

Jedlo má byť aj o zážitku

Menu karta vás poteší, ak máte chuť na jedlá, na ktoré ste si pri slovenskej gastronómii zvykli, no chuť vás prekvapí. Tá sa líši od toho, čím nás nasycujú klasické prevádzky. Neprekvapí vás tak ponuka ako vyprážaný rezeň (no s prívlastkom bystrický), medailóniky z bravčovej panenky, či jelenie ragú so zeleninou, či ľahší filet z lososa parený na víne.

„Našou výzvou je nemeniť sa. Ponúkať tradičné jedlá, ktorých chuť sa nemení,“ vysvetľuje Karolína. Okrem stáleho menu sa môžete zúčastniť aj špeciálnych sezónnych akcií, akými sú napríklad kačacie hody alebo môžete prísť na Viedenský rezeň vo vianočnom období.

„Vždy sa snažíme zákazníkovi priniesť niečo viac ako len obyčajný obed. Tak, aby mal z toho zážitok,“ tvrdí Karolína, podľa ktorej stojí dobrý zážitok z jedla na kvalitných surovinách. „Vďaka našim kuchárom som sa naučila, ako majú a nemajú chutiť jedlá. Keď si dám v niektorej reštaurácii omáčku, viem, či je pripravená z prášku,“ vysvetľuje.

V spojení s prírodou

Čierna Ovca harmonicky zapadá do prírodného prostredia Harmaneckej doliny ležiacej na pomedzí Veľkej Fatry a Kremnických vrchov. To je plné prírodných krás – od Harmaneckej jaskyne Izbica, cez Národnú prírodnú rezerváciu Harmanecká tisina, až po okolie Kráľovej studne s lyžiarskym strediskom. Je dobrým strategickým bodom, ktorý si môžete zaznačiť do svojej turistickej mapky.

„Snažíme sa podporovať lokálny cestovný ruch. Pre ľadové medvede sme nechali vypracovať test vody v blízkom jazierku, ktorý dokazuje nezávadnosť vody. V lete si u nás budú môcť turisti dobiť svoje elektrobicykle,“ hovorí Karolína.

Sme spojení s prírodou, preto o ňu dbáme. Nie je nám to jedno.

Zaviedli lapače tukov, čističku odpadových vôd, oleje z fritéz neputujú do odpadu, ale odvážajú ich na ďalšie spracovanie. Ak motorkárom na parkovisku potečie z motorky olej, lapače to zachytia, ak si chcú zákazníci zabaliť nedojedené jedlo so sebou, zabalia ho do ekologických obalov.

Ako chutí Čierna Ovca

Zemiaková polievka na kyslo s hubami

Cena: 3,50 €

Hoci polievky na kyslo nie sú mojím obľúbeným jedlom, ktoré by som si len tak vybrala zo širokej ponuky menu, pri mojej návšteve v Čiernej Ovci bola v ponuke dňa, preto padla ako prirodzená voľba. Hustý a naozaj skutočný krém s kyslastým závanom niekde v pozadí, cez ktorý sa do popredia predierala kôprová chuť (príjemne výrazná), zmenila môj zdržanlivý postoj k tomuto typu polievok. Domáci chlieb a plnený pagáč je fantastický. Opäť platí, že reštaurácia, ktorá si pečie vlastné pečivo, nepotrebuje Michelinskú hviezdu.

Filet lososa parený na víne

Cena: 11,90€

Reštauračná klasika, po ktorej ľudia väčšinou siahnu, ak majú chuť na niečo ľahšie, zdravšie a nemajú chuť na červené mäso, no ani na chudobný zeleninový šalát. Pri skôr nižších očakávaniach v štandardnom pohostinstve nemusí sklamať, preto býva vďačnou voľbou. No aj pri nevysokých očakávaniach sa málokedy stane, že prekvapí.

Tento, na víne parený filet prekvapil, aj napriek tomu, že som mala vysoké očakávania. Mäkké mäso sa takmer samo rozpadávalo v ústach, nepotreboval žiadnu výraznú omáčku, ktorá by prekrývala jeho fantastickú chuť. Postačilo zopár kvapiek citrónovej šťavy. Zelená príloha sa nehrala na „prílohu navyše“ a bola výborne ochutenou súčasťou, ktorá by pokojne zvládla byť aj samostatným chutným šalátom.

Hubové rizoto s arborio ryžou a parmezánom

Cena: 9,50€

Ak by som si mala vybrať favorita dnešného obedového menu, s veľmi tesným náskokom by vyhralo toto perfektne krémové hubové rizoto. Napriek tomu, že u nás je rizoto považované za jednoduché jedlo, pri príprave ktorého sa nemá čo pokaziť, opak je pravdou. Aby zopár ingrediencií vytvorilo takúto dokonalú symfóniu chutí, je potrebná náročná príprava – premyslene vkladať jednotlivé suroviny v presný čas a v precízne presnom množstve. Ak chcete vedieť, prečo patrí rizoto v talianskej kuchyni medzi obľúbené jedla, zájdite na obed do Čiernej Ovce.