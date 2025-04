Lucia a Tomáš si sami prerobili byt: Ušetrili sme tisíce eur, ľudí najviac zaujíma, ako premaľovať nábytok či kúpeľňu

Zrealizovať svoje predstavy o bývaní snov nie je jednoduché. Manželia Lucia a Tomáš sa svojpomocne pustili do prerábky a zariaďovania bytu a sú príkladom toho, že keď sa spojí dobrý nápad, kreativita a odhodlanie, môžete pri tom dokonca čo-to ušetriť. S praktickými tipmi sa začali deliť s ľuďmi, ktorí sa ich výtvormi nadšene inšpirujú.

„Po kúpe bytu sme boli absolútne stratení už len v základných informáciách. Pri ich hľadaní sme si uvedomili, že podobné problémy predsa musí riešiť každý, kto si zadováži svoje prvé bývanie alebo sa pripravuje na nejakú prerábku,“ hovoria Lucia a Tomáš. Preto si založili blog a neskôr účet na Instagrame s názvom Pekne bývať, prostredníctvom ktorých šíria svoje cenné skúsenosti ďalej. Dnes majú desiatky tisíc sledovateľov.

V roku 2018 ste si kúpili byt — v akom stave bol a do akej miery potreboval rekonštrukciu?

Ako sa dnes zvykne často uvádzať v inzerátoch, bol po rekonštrukcii, ale rekonštrukcia mohla mať už pokojne aj 10 rokov, takže kuchyňa bola síce funkčná, ale niektoré skrinky nefungovali správne, všade bola laminátová podlaha, ale porozchádzaná s dierami a puklinami, kúpeľňa so zvláštnym fialovým obkladom.

Čiže bol v obývateľnom stave, ale keď si človek konečne kúpi svoj prvý byt, často si ho chce aspoň trochu prispôsobiť sebe a svojmu vkusu.

Prečo ste sa rozhodli začať s prerábkou svojpomocne?

Vzali sme si hypotéku, ktorá nebola na 100 % hodnoty nehnuteľnosti, takže všetky naše úspory išli na ten zvyšok. Viac-menej sme nemali inú možnosť.

Stáli sme pred rozhodnutím, že buď budeme roky bývať v takom byte, ako sme si kúpili, kým našetríme na firmu, ktorá nám byt prerobí, alebo to skúsime postupne a svojpomocne.

Druhá možnosť vyzerala reálnejšie a k tomu nám veľmi pomohla aj naša rodina, keď bolo treba niečo robiť.

Ako ste postupovali? Čo bolo na pláne ako prvé?

Určite sme chceli vymeniť kuchynskú linku, no to znamenalo aj výmenu elektrických rozvodov, aby to bolo všetko, ako má, a zároveň sme chceli vymeniť aj tie zničené podlahy. A zrazu sme mali plán na ďalšie tri mesiace, pričom sme ešte ani poriadne nevybalili veci po nasťahovaní.

Na aké výzvy ste narazili? Mali ste s niečím negatívnu skúsenosť?

