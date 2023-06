Kyslík im vydrží maximálne do štvrtka. Na palube stratenej ponorky je aj známy britský miliardár

Cestujúcim na palube malej turistickej ponorky Titan, ktorá sa stratila počas plavby k vraku parníka Titanic v severnej časti Atlantického oceánu, sa zásoby kyslíka minú najneskôr vo štvrtok o 13.00 h SELČ.

S odvolaním sa na americkú pobrežnú stráž o tom v utorok informovala televízia BFM. Zmiznutie malej ponorky oznámil jej prevádzkovateľ, spoločnosť OceanGate Expeditions, v nedeľu popoludní.

Náročné pátranie

Podľa americkej pobrežnej stráže sa na pátraní podieľajú dve lietadlá – americké C-130 a kanadské P8 – vybavené sonarom schopným detegovať ponorky. Kontradmirál John Mauger z americkej pobrežnej stráže na tlačovej konferencii spresnil, že pátranie na povrchu aj pod vodou sa týka oblasti vzdialenej „asi 1450 kilometrov východne od (polostrova) Cape Cod, v hĺbke asi 4000 metrov“.

„Je to odľahlá oblasť a je komplikované viesť pátranie v takejto oblasti,“ dodal. Uviedol, že ponorka má dostatočné zásoby kyslíka na to, aby bola „autonómna“ 70 až 96 hodín. Titan začal klesať do Atlantiku v nedeľu popoludní SELČ. Približne o 15.00 h, po hodine a 45 minútach plavby, ponorka prestala komunikovať s kanadskou výskumnou loďou Polar Prince, ktorá ju sprevádzala.

Na základe týchto údajov možno odhadnúť, že kyslík v Titane vydrží maximálne do štvrtka 13.00 h SELČ. Môže sa však stať, že kritická situácia nastane už v stredu okolo 11.00 h SELČ. Na palube ponorky je päť ľudí vrátane pilota a štyroch cestujúcich, potvrdil John Mauger. Podľa spoločnosti Action Aviation jedným z nezvestných je Hamish Harding, britský podnikateľ, letec, prieskumník a vesmírny turista.

Britská televízia Sky News dodala, že na palube Titanu je aj francúzsky pilot ponorky Paul-Henry Nargeolet a výkonný riaditeľ a zakladateľ spoločnosti OceanGate Expeditions Stockton Rush. Miniponorky sú využívané na prepravu platiacich zákazníkov – turistov i odborníkov – na prehliadku vraku parníka, ktorý v apríli 1912 počas prvej plavby z anglického Southamptonu do amerického New Yorku stroskotal v severnej časti Atlantiku po zrážke s ľadovcom.

Slávny vrak sa nachádza v hĺbke 3800 metrov, približne 600 kilometrov od pobrežia kanadskej provincie Newfoundland. Viacdenné výlety k nemu stoja desaťtisíce dolárov a ponor vrátane zostupu aj výstupu trvá osem hodín. Miniponorka potrebuje materskú loď, ktorá ju vypúšťa na vodu, dopĺňa stanica Sky News.