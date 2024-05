Ak ste tento seriál ešte nevideli, čím skôr to napravte: Ľudia sa ho nevedia nabažiť, je to emočný kolotoč

Cary Grant sa zaradil medzi herecké legendy. Stal sa dokonca jedným z najuznávanejších, najpríťažlivejších a najvplyvnejších mužov Hollywoodu. Jeho život ale sprevádzali aj turbulentné momenty. Viac sa o nich dozviete v 4-dielnom seriáli s názvom Archie, ktorý si už 8. mája o 21:00 môžete v premiére pozrieť na Epic Drama.

Príbeh skutočnej hollywoodskej legendy

Rodený Archibald Alec Leach, herec Cary Grant, je podľa webu Screenrant skutočnou hollywoodskou legendou. Presadil sa ako jeden z najuznávanejších hercov a na konto si pripísal viac ako 70 rôznych počinov. Štvordielna miniséria Archie je nabitá emóciami a ponúka divákom možnosť zažiť s Grantom najúspešnejšie obdobie jeho života medzi rokmi 1930 až 1950. Nie je však všetko len o sláve a pozlátku, aj Cary Grant zažil temné obdobia. Zameriava sa nielen na jeho profesionálny, ale aj súkromný život.

Miniséria bola inšpirovaná memoármi z pera autorky Dyan Cannon s názvom Dear Cary: My Life with Cary Grant (v preklade Milý Cary: Môj život s Carym Grantom) z roku 2011. Cannon bola okrem iného aj herečkou a medzi rokmi 1965 až 1968 bola za Caryho vydatá. Práve ona, spolu s Jennifer, s dcérou, ktorú s Grantom má, sú aj výkonnými producentkami minisérie. Nejde ale o jednoduché lineárne vyobrazenie jeho života a kariéry od začiatku do konca. Po dopozeraní poslednej epizódy však istotne nebudete mať pocit, že vám možno niečo uniklo.

Seriál preskakuje medzi rôznymi časovými obdobiami, základom je ale rok 1986, píše web Decider. Práve v tom roku Grant, ktorého ako dospelého stvárnil Jason Isaacs, zomrel počas turné svojej šou A Conversation With Cary Grant (Konverzácia s Carym Grantom). Počas vystúpenia v Illinois hovorí o svojom detstve a divák má možnosť vidieť, ako sa prelína jeho minulosť s prítomnosťou. Dozvedáme sa, že v čase, keď mal len 7 rokov, mu zomrel starší brat (za jeho úmrtie má byť podľa seriálu čiastočne zodpovedný Grantov otec). Aby toho nebolo málo, rodinu trápila chudoba.

Zažijete kolotoč plný emócií

Grantova matka je zničená, zo synovej smrti sa nedokáže dostať. Jeho otec Elias, bezočivý zbabelec, sa rozhodne, že ju umiestni do ústavu pre duševne chorých, a to napriek tomu, že síce prežíva veľmi ťažký smútok, no nie je duševne narušená či labilná. Navyše, rodina musí podľa What to Watch znášať aj následky Eliasovej nevery. Caryho zverí do opatery starej mamy. Elias neskôr chlapcovi klame, že jeho matka počas pobytu v ústave zomrela. Neskôr sa dej seriálu presúva do roku 1961. Grant je krátko po rozvode a počas toho, ako natáča jeden z filmov Alfreda Hitchcocka, zaujme ho mladá herečka Dyan Cannon (hrá ju Laura Aikman).

Herec sa dožaduje stretnutia pod zámienkou, že má pre Dyan zaujímavú úlohu. Tá ho niekoľko mesiacov vytrvalo odmieta. Keď sa ale napokon s Grantom stretne, zisťuje, že žiadnu úlohu pre ňu vlastne nemá. Jeden druhému ale nedokážu odolať a stáva sa z nich pár. Od vzťahu ich neodradil ani 33-ročný vekový rozdiel.

Podľa The Guardian Cary Grant nebolo len umelecké meno, ktoré herec prijal. Bola to postava, ktorú stvárňoval počas celého svojho života, na plátne, ale aj mimo neho, v snahe stať sa niekým iným. Herecké umenie sa učil sám, robil čo mohol, aby zatajil svoj bristolský prízvuk. V roku 1932 sa napokon dostavil vysnívaný úspech a z Archibalda Leacha sa stáva nový človek – Cary Grant. Podľa The Guardian seriál Archie popisuje jeden z najodvážnejších a najšokujúcejších príbehov vykresľujúcich vzostupy a pády hollywoodskej legendy. Pochopiteľne, miestami je seriál zdramatizovaný, s tým však väčšina divákov pri pozeraní akéhokoľvek seriálu zrejme tak trochu ráta.

Ľudia nešetria slovami chvály

Slovami chvály nešetrí aj mnoho divákov, ktorí minisériu už videli. Na ČSFD sa momentálne teší priaznivému hodnoteniu 77 %. Hodnotenie na IMDb dosahuje 7 hviezdičiek z 10. Na Rotten Tomatoes si od kritikov vyslúžila 74 %.

Podľa hodnotiteľov na ČSFD sa Isaacs úlohy Caryho Granta zhostil naozaj famózne a minisérii jednoducho niet čo vytknúť. Niektorí podotkli, že každý z dielov trvá 50 minút, čo nie je priveľa priestoru, no každá jedna minúta je využitá naplno. Seriál vraj poriadne zamáva vašimi emóciami, no vo finále to naozaj bude stáť za to. Našli sa takí, ktorí po dopozeraní seriálu konštatujú, že si jednoznačne zaslúži nominácie na prestížne ocenenia.

Ľudia chvália nielen výkon Isaacsa, ale aj Laury Aikman, obaja herci v minisérii jednoducho zahviezdili. Jeden z hodnotiteľov sa na Rotten Tomatoes vyjadril, že dokonca aj nepríjemné fakty môžu byť vykreslené a podané s dávkou citu a tu sa to naozaj podarilo. Niektorí chvália, že počin nie je príliš sentimentálny, ale tak akurát. Ak ste seriál Archie ešte nevideli, môžete si ho pozrieť v premiére na Epic Drama už 8. mája o 21:00.