Verí na chemtrails a o vakcíne tvrdí, že je placebo: Peter Kotlár bude zastupovať Slovensko na konferencii v Ženeve

V januári vymenovala koalícia Smer-SD, Hlas-SD a SNS Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre preverenie procesov riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Stal sa ním Peter Kotlár, partner ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej z TV Slovan.

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky už vo februári prišiel s návrhom udeliť amnestiu na priestupky spáchané počas obdobia mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhlásených pre pandémiu COVID-19. Neskôr zorganizoval konferenciu, na ktorej spolu s viacerými rečníkmi poukázali na zásahy do ľudských práv a základných slobôd počas pandémie.

Kotlár zároveň vyhlásil, že z neoficiálnych výsledkov analýzy jednej z vakcín proti covidu vyplýva, že malo ísť o placebo, informoval portál Aktuality. Aktuálne sa poslanec, ktorý sa okrem iného zaoberá aj vypúšťaním chemikálií alebo baktérií z lietadiel, známych ako chemtrails, má zúčastniť Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHO) v Ženeve. Informoval o tom na facebooku Martina a Peter.

Pocestuje do Ženevy

„Ako Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre preverenie procesov riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 a poslanec Národnej rady SR sa podrobne zaoberám aj aktuálnou verziou návrhu novelizácie Medzinárodných zdravotníckych predpisov (IHR – International Health Regulations) a aktuálnou verziou návrhu „Pandemickej zmluvy,“ napísal.

Podľa jeho slov absolvoval stretnutia s rezortom zahraničných vecí a európskych záležitostí a ministerstvom zdravotníctva, na ktorých ich predstaviteľom odprezentoval svoje „odborné a náležite odôvodnené stanoviská, zásadne odmietajúce schválenie vyššie uvedených dokumentov v navrhnutej podobe“.

Dodal, že v nadväznosti na následné rokovanie s predsedom vlády Robertom Ficom, ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajom Blanárom a šéfkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou bol poverený zastupovaním Slovenskej republiky v Ženeve.

„A to na zasadnutiach, ktoré práve prebiehajú, ako aj na nadchádzajúcom Svetovom zdravotníckom zhromaždení (WHA), ktoré sa bude konať od 27. mája až 1. júna 2024,“ doplnil.

Ľudia v komentároch pod príspevkom túto skutočnosť prijali s nadšením. „Veľmi sa teším, že ste to práve vy, Peter, kto bude zastupovať naše Slovensko a pevne verím, že urobíte všetko pre to, aby sa plány WHO nezrealizovali! Silno vám držíme palce!“ napísala jedna z komentujúcich.

„Výborne. Dajte na vedomie tým samozvaným svetovládcom, že Slováci už nebudú tancovať, ako oni budú pískať,“ myslí si ďalšia z osôb.

Interez v súvislosti s „neoficiálnymi závermi analýzy“, ktoré Kotlár zverejnil, kontaktoval aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Článok budeme aktualizovať o ich stanovisko.