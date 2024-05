Veľké finále Mladého Sheldona sa blíži: Zverejnili prvé fotky z poslednej epizódy, v ktorej sa vrátia pôvodné postavy

Už o týždeň – teda 16. mája 2024 – čaká komediálny seriál Mladý Sheldon (Young Sheldon) veľké finále, ktoré príbeh populárneho spin-offu sitkomu Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory) nadobro uzavrie. Tvorcovia pre divákov chystajú viacero prekvapení a jedným z nich je hosťovanie dvoch hlavných postáv z TBBT.

To že sa pôvodní predstavitelia postáv Dr. Sheldona Coopera Dr. Amy Farrah Fowlerovej v podaní Jima Parsonsa a Mayim Bialik v Mladom Sheldonovi vrátia, je známe už od marca. Ako budú do deja zakomponovaní, je zatiaľ stále zahalené rúškom tajomstva. Už o týždeň sa to ale dozvieme, kedy sa vo vysielaní americkej televíznej stanice CBS finálna epizóda Mladého Sheldona objaví.

Tvorcovia sa ale rozhodli fanúšikom čakanie skrátiť malým vizuálnym prekvapením a zverejnili fotografie protagonistov dospelého Sheldona a jeho lásky Amy z pôvodného seriálu TBBT, píše web Entertainment Weekly.

Parsons a Bialik sa do svojich postáv na obrazovky vracajú prvýkrát od mája 2019, kedy bolo odvysielané finále Teórie veľkého tresku. Fotografie z ich účinkovania v Malom Sheldonovi si môžete pozrieť v galérii nižšie.