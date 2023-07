Tak či tak zomrieš: Toto povedal, CEO OceanGate pasažierovi, ktorý sa pýtal, čo sa stane, keď sa s ponorkou stratia

Ubehli už tri týždne od tragédie, ktorá pripravila o život piatich pasažierov ponorky Titan. Neustále sa však objavujú nové informácie, ktoré ukazujú, ako veľmi Stockton Rush zanedbával bezpečnosť. Toto povedal jednému z pasažierov počas predchádzajúcej expedície.

K bezpečnosti mal zvláštny prístup

Brian Weed, kameraman dobrodružných dokumentov, ktorý absolvoval skúšobný ponor v ponorke Titan, sa vyjadril, že generálny riaditeľ spoločnosti OceanGate Stockton Rush, mal vskutku zvláštnu odpoveď na otázku, čo sa bude diať v prípade núdze, informuje web Insider. Na skúšobný ponor šiel v roku 2021 počas natáčania relácie Expedition Unknown.

Weed pre Insider povedal, že ponor mal byť „skúškou“ ponoru na mieste vraku Titanicu v hlbinách severného Atlantiku, ktorý mal televízny štáb v pláne nakrútiť neskôr v lete. Chvíľu po tom, ako sa Weed, Josh Gates a Rush zavreli v ponorke, sa kameraman Rusha opýtal, čo by sa stalo, keby plavidlo muselo v núdzovej situácii náhle vystúpiť a nebolo by v blízkosti svojej materskej lode.

Tak či tak zomrieš

Rush odpovedal, že v ponorke sú zásoby kyslíka na 4 alebo 5 dní. V prípade, že by ich za ten čas nenašli, sú aj tak všetci mŕtvi. Weedovi sa zdalo, že Rushov prístup je poriadne nihilistický na to, že uprostred oceánu predstavujú minúty rozdiel medzi životom a smrťou. Weedovi robilo obavy to, že sa ponorka zatvárala zvonku, zvnútra ju v prípade núdze pasažieri nemohli otvoriť.

„Ak si tam vonku a nenájdu ťa do toľkých dní, tak či tak zomrieš. Pre teba sa to skončilo, tak čo na tom záleží, keď sa nedokážeš sám dostať z ponorky,“ odpovedal mu na to Rush. Weed prezradil, že Rushov zjavný bezstarostný prístup k základnej bezpečnosti v ňom od začiatku vyvolával nepríjemné pocity a bol podľa neho prvou červenou vlajkou pri potápaní.

Skúšobný ponor sprevádzali mechanické a komunikačné problémy a musel byť prerušený. Weed nakoniec z projektu dokumentárneho filmu odstúpil kvôli obavám o bezpečnosť a neskôr bola zrušená aj produkcia Expedition Unknown.