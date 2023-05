Kvôli videniam zámerne nechal havarovať lietadlo: Youtuberovi hrozí až 20 rokov za mrežami

Ľudia nahrávajúci vlogy, deti plniace bizarné a nebezpečné výzvy, či blázni, ktorí sú pre videnia a lajky ochotní urobiť doslova čokoľvek. Dôkazom, že moderná doba so sebou prináša mnoho zvláštností, je youtuber, ktorý zámerne nechal havarovať lietadlo pre pár minút slávy.

Zámerne nechal lietadlo havarovať

Ako informuje The Guardian, 29-ročný youtuber Trevor Jacob priznal vinu. Bol obvinený z toho, že zámerne zničil malé lietadlo, ktoré nechal havarovať v zalesnenej oblasti Los Padres v Kalifornii v roku 2021. Za tento počin mu hrozí až 20 rokov za mrežami. Jacob s padákom vyskočil z lietadla skôr, ako stihlo dopadnúť na zem.

Celý incident nahrával na video a to následne uverejnil na YouTube. Vyšetrovateľom spočiatku tvrdil, že motor lietadla vypovedal službu a netuší, kde sa jeho vrak nachádza. Jeho príbeh však vyvolal pochybnosti zo strany leteckých expertov a federálnych orgánov. Neskôr zistili, že Jacob sa nepokúsil skontaktovať s riadením letovej prevádzky, reštartovať motor ani vyhľadať bezpečné miesto na pristátie.

Vyšetrovateľov sa pokúsil oklamať

Jacob, ktorý sám seba popisoval ako skúseného pilota a skydivera, neskôr priznal, že keď 24. novembra 2021 štartoval z letiska, nikdy nemal v pláne let dokončiť. Pred štartom na lietadlo namontoval niekoľko kamier, aby ho snímali z rôznych uhlov. Pripravený mal aj padák a ďalšiu kameru pripevnenú na selfie tyči.

Približne 35 minút po štarte Jacob natočil, ako vyskakuje z lietadla, ktoré sa následne zrútilo do porastu pod ním. Akonáhle pristál na zemi, šiel k vraku, aby si vzal záznamy z kamier. Úrady o páde lietadla informoval až o dva dni neskôr, no ako spomíname vyššie, klamal. 10. decembra následne Jacob s priateľom odleteli na miesto pádu a vrak odtiahli do hangáru.

Aby vyšetrovateľov oklamal, lietadlo postupne rozoberal a zničené súčiastky vyhadzoval na rôznych miestach v okolí letiska. 23. decembra nahral na YouTube video, ktoré si pozreli takmer 3 milióny ľudí. V apríli 2022 však úrady napokon Jacobove lži odhalili, následkom čoho prišiel o licenciu a musel sa postaviť pred súd.