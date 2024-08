Kvitne iba jeden deň a raz za niekoľko rokov: V Botanickej záhrade v Bratislave rozkvitol raritný kvet, má vyše dvoch metrov

V Botanickej záhrade Univerzity Komenského (UK) rozkvitol raritný kvet rastliny s názvom Amorphophallus titanum. Má vyše dvoch metrov a kvitne iba jeden deň a raz za niekoľko rokov. V tejto súvislosti predĺžila v utorok (6. 8.) otváracie hodiny. UK o tom informuje na svojom webe.

„Je to rastlina, ktorá má najväčšie nerozvetvené súkvetie na svete, dokáže narásť až do troch metrov, tento náš má vyše dvoch metrov. Zvyčajne to trvá šesť až desať rokov, kým zakvitne,“ uviedol botanik Norbert Zlámal z Botanickej záhrady UK.

Ako priblížila univerzita, bratislavský amorfofal, nazývaný aj zmijovec obrovský sa dostal do Botanickej záhrady UK v roku 2018 z Liberca. Tam im podľa nej kvitol už niekoľkokrát, podarilo sa im ho opeliť a vypestovať tak semená. Doplnila, že o získanie semien sa pokúsia aj ich odborníci. O niekoľko dní sa podľa nej pokúsia kvet umelo opeliť, objednali si na to peľ samčích kvetov z inej rastliny.

Jeho pestovanie si vyžaduje špecifické podmienky

UK poukázala aj na to, že pestovanie amorfofalu si vyžaduje špecifické podmienky. „Potrebuje veľa tepla, svetla, vody, hnojiva, ale najmä veľa priestoru. Listy dokážu vyrásť do výšky aj vyše šiestich metrov. Hľuza, z ktorej vyrástol tento veľký kvet, mala pri poslednom vážení vyše 60 kilogramov. Sme naň hrdí, vzhľadom na to, že je pomerne mladý, má len šesť rokov a je naozaj veľký,“ poznamenal vedúci záhradník Botanickej záhrady Ján Čapka.

Amorphophallus titanum pochádza z ostrova Sumatra v Indonézii. Je to jediné miesto na svete, kde sa vyskytuje vo voľnej prírode, aj tam však už patrí k ohrozeným druhom pre klčovanie tamojších tropických pralesov.