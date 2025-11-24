Kritická situácia na slovenských cestách. Horský priechod Čertovica je uzatvorený, cez Donovaly a Šturec neprejdú kamióny

Aktuálna správa
Jakub Baláž
TASR
Polícia pripomína potrebu spomaliť a prispôsobiť rýchlosť stavu vozovky.

Horský priechod Čertovica uzavreli pre všetky vozidlá. Na horských priechodoch Donovaly a Šturec platí obmedzenie pre nákladnú dopravu nad desať metrov. Banskobystrická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Vyzývame všetkých vodičov, ktorí v tomto nepriaznivom počasí sedia za volantom auta, aby zvýšili opatrnosť a jazdili s maximálnou sústredenosťou,“ uviedla polícia. Pripomína tiež potrebu spomaliť a prispôsobiť rýchlosť stavu vozovky. Rovnako treba dodržiavať dostatočné rozostupy medzi vozidlami, keďže brzdná dráha je dlhšia. Nevyhnutné sú zimné pneumatiky.

Jazdite plynulo, vyhýbajte sa prudkému brzdeniu a zrýchľovaniu,“ radí ďalej polícia. Pripomína tiež svetlá a vyzýva k ohľaduplnosti k cestárom a technike.

