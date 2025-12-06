Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby

Randenie v dnešnej dobe nie je vôbec jednoduché a ak ste slobodní a otvorení tomu, že sa budete zoznamovať, veľmi dobre to viete. Možno ste zažili situáciu, keď to v jeden deň vyzeralo, že sa váš vzťah vyvíja správne a prakticky na ďalší sa vaše cesty bez vysvetlenia rozišli. Nejde o ojedinelý scenár, ale priam o fenomén súčasnosti. Vzťahová koučka Zuzana Lipová sa zaoberá vedomým randením a pomáha ženám, ktoré túžia po zdravom, vyváženom a naplnenom vzťahu, no narážajú na prekážky.
Zuzana Lipová v poradenstve a koučingu našla svoju vášeň a venuje sa mu približne päť rokov. Prezradila nám niekoľko užitočných tipov pre ženy – od toho, ako v mužovi prebudiť túžbu po skutočnom spojení, až po to, čo robiť, keď sa začnú príliš namotávať a strácať tak samy seba.
Čím je randenie v dnešnej dobe špecifické?
Oproti generácii napríklad našich babičiek máme v našej západnej kultúre oveľa väčšiu slobodu vybrať si, aký typ vzťahu chceme, a kedy. Nie sme tlačené do vydaja v 19. roku života, a ani nemusíme spolu hneď začať bývať a riešiť, či sme pár, ale niekedy len “randíme a uvidíme”. Taktiež aj možnosti, kde mužov spoznať, sa rozšírili o online priestor, a vďaka dostupnému cestovaniu aj o spoznávanie naprieč rôznymi krajinami. Niekedy bolo nutné vybrať si muža z okruhu rodiny, dediny alebo komunity, v ktorej sa človek pohyboval, veľa iných možností na spoznávanie nebolo.
A vďaka benevolentnejšiemu prístupu k spoločenským konvenciám si môžeme vyberať rôznorodejšie aj čo sa týka rodinného stavu, veku či iných kritérií. Už nie je “problém” začať chodiť s mužom, ktorý je slobodný v 40, dokonca to niektoré berú ako výhodu. Kedysi sa bral ako starý mládenec. Rovnako, ako už nie je “hanba” začať chodiť so ženou, ktorá je slobodná mamička. Kedysi sa bralo, že je “prespanka”, dnes niektorí muži vyslovene uprednostnia ženu, ktorá už je matkou.
Ale sloboda, ako to už býva, so sebou prináša aj odvrátenú stranu mince. Zrazu môžeme randiť a nemusíme to definovať. Rozchádzame sa cez online priestor v štýle “videné” a jednoducho už neodpíšeme, keď nechceme s danou osobou pokračovať v spoznávaní sa. Máme možnosť swajpnúť tisíce profilov, ale máme paralýzu z analýzy – čo ak je za rohom niekde niekto lepší? Sme síce viac zameraní na to, čo potrebujeme ako jedinci, ale zabúdame budovať vzťahy a komunity.
Ako upútať muža, po ktorom túžime, a s ktorým by sme chceli začať budovať niečo viac?
Ako prvé potrebujeme zaujať jeho pozornosť. Učím ženy hádzať návnady a nie muža uháňať nejakou okázalou snahou.
Kedysi žena hodila vreckovku, aby jej ju gentleman mohol zodvihnúť a aby mal možnosť osloviť ju. Dnes môžeme udržať dlhší očný kontakt, hodiť úsmev a obzrieť sa jeho smerom s milým výrazom, aby dostal signál, že sme otvorené jeho osloveniu.
Je to jemná dynamika, ktorú cítime ako iskru alebo energiu, no je to pozvanie, ktoré veľa mužov potrebuje, inak ženu neoslovia, lebo nechcú byť dotieraví alebo byť odmietnutí.
Keď ste pozornosť zaujali, je namieste zvýšiť záujem o vás, aby to neostalo len pri myšlienke “hm, sympatická baba”, ale aby si povedal, tú chcem spoznať viac. Na to je na začiatku dôležité vytvoriť raport – pocit prepojenia, že ste na jednej vlne. V rôznych knihách už nájdete postup, ako raport vytvoriť, no jednou z možností je zrkadlenie. Naladíte sa na toho človeka v počúvaní a nálade a ste s ním v tej emócii či príbehu.
No ak by ste len raportovali, dostanete sa do pozície “super kamoška”. Preto po zaujatí nastupuje vyvolanie túžby. Cez iskru, napätie, odstup, alebo len zlomenie raportu – nebáť sa autenticky povedať aj iný názor, nesúhlas alebo vniesť trochu “priestoru” do interakcie. Vďaka tomu chce druhý “viac” vás a neprestáva so snahou.
Aké najväčšie chyby robia ženy pri randení?
Rozdelila by som ich na dve kategórie. Prvá – nazvime ich Amazonky – sú príliš nedostupné a tvrdé. Neurobia kvôli mužovi ani krok navyše či ústupok, lebo veria, že práve v tom je ich sila. Sú veľmi šikovné a samostatné, ale tým, že majú príliš silné a rigidné hranice a často preberajú vo vzťahoch vedenie, lákajú skôr mužov, ktorí potrebujú oporu a smer – a tých zas Amazonky do života nechcú. Aj ony občas potrebujú niekoho, o koho by sa mohli oprieť, a tak ostávajú často radšej samy. Túžia po mužovi, ktorý by bol silnejší ako ony, ale sabotujú si takéto vzťahy hneď, ako sa takýto muž na blízku objaví.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
A druhá kategória – Pandory – sú večné čakateľky, bez hraníc a s veľkou empatiou, ktorú smerujú na každého okolo, len nie na seba. Pri mužoch sa zľutujú nad ich osudmi, neodvážia sa požiadať o svoje potreby a nechávajú sa vmanévrovať do vzťahov, ktoré sú nejasné, chaotické a vyčerpávajúce. Obvykle priťahujú mužov, ktorí síce sú “alfa muži”, no nevedia im dať istotu a záväzok, ktoré potrebujú. Často sa zaseknú aj roky v situationshipoch (vzťahoch bez záväzku) alebo mužov už v začiatku zoznámenia natoľko uháňajú, že udusia oheň, ktorý by prirodzene v mužovi vzrástol.
Vaša nová kniha s názvom „Manuál vedomého randenia“ nesie podtitul „Prečo priťahujem nesprávnych mužov?“ Ako čím skôr zistiť, že daný muž, ktorý sa nám páči, nie je pre nás správny? Aké sú varovné signály?
Verím, že práve vedomým prístupom vieme veľa vecí celkom skoro odsledovať. A ono aj keď k tomu nepristupujeme vedome a proste sa nám to “stane”, že do zamilovania k nejakému nie vhodnému mužovi jednoducho spadneme, väčšinou už veľmi skoro cítime intuíciu, ktorá nám našepkáva, že niečo nie je v poriadku. Prvé signály môžu byť, že sa cítime zmätene, jeho slová a činy sú nejasné a kroky nekonzistentné.
Postupne pri zažívaní striedania takzvaného hot and cold správania začneme pociťovať úzkosť a často aj fyzické prejavy na tele, ako stiahnutý žalúdok, zrýchlený dych, búšenie srdca, guču v hrdle. Tým, že taký muž nie je len cold, ale aj hot a dokáže nás zasypať nečakanou pozornosťou, prichádzajú aj vysoké návaly šťastia, hoci len chvíľkového. Potom si zamieňame danú úzkosť, ktorú nám ten muž spôsobuje, s príťažlivosťou a chémiou.
Môžeme vidieť, že daný muž nerešpektuje naše hranice – na nie reaguje tlakom, minimalizáciou našich pocitov alebo opätovným prekročením hraníc. Aj keď hovorí jedno, opakovane robí iné. Na hĺbku, zodpovednosť alebo návrh na záväzok reaguje vyhýbaním, hraním na city, alebo zo seba robí obeť.
Vydavateľstvo INTEREZ MEDIA pustilo do predaja novú knihu, ktorá je sprievodcom pre ženy, ktoré túžia po zdravom, vyváženom a naplnenom vzťahu. Manuál vedomého randenia, s podtitulom „Prečo priťahujem nesprávnych mužov“ pochádza z autorskej dielne koučky Zuzany Lipovej, ktorá sa v ňom podelila so svojimi zaujímavými tipmi, Jakuba Kašiara, ktorý sa postaral o ilustrácie a Marianny Lutkovej, pod ktorej taktovkou prebehla grafická úprava.
Vďaka Manuálu vedomého randenia pochopíte dynamiku dnešného randenia, naučíte sa rozpoznávať varovné signály a odhaľovať manipulatívne typy mužov. Dozviete sa, ako na vedomé randenie a pochopíte vzorce vlastného správania, ktoré vás môžu nevedome viesť k nesprávnym partnerom. Nie je o tom, ako sa „zapáčiť“, ale o tom, ako si vybrať správne a prestať sa snažiť o niekoho, kto o vás nejaví záujem. Pretože vzťah má napĺňať, nie vyčerpávať.
Knihu si môže zakúpiť v kníhkupectvách Martinus a Panta Rhei.
Pre koho je táto kniha určená? Čo ňou chcete ženám odkázať?
Pre všetky ženy, ktoré majú pocit, že sa im život len “deje” a nemajú kontrolu nad tým, ako muža zaujať, ako sa z cyklu nevhodných mužov vymotať, alebo si myslia, že láska musí bolieť, a to, že k niekomu sú priťahované, je osud. Aj preto tam popisujem aj biologické aspekty so zamilovaním, aby ženy videli, že za tým nie je mágia, ale náš mozog a hormóny nás ovplyvňujú viac, ako si myslíme.
Chcem ňou ženám ukázať, že majú viac kontroly nad svojím životom a môžu si vyberať lásku, ktorá nebolí.
Okrem iného sa v nej venujete aj téme, ako môže žena v mužovi prebudiť túžbu po skutočnom spojení, nielen po krátkodobom vzrušení. Skúste nám ju trochu načrtnúť.
V dnešnej dobe dávame veľký dôraz na akútnu fázu zamilovania, ktorá je typická záplavou dopamínu – chceme s danou osobou tráviť čo najviac času. Rola serotonínu zas zohráva úlohu v obsesívnom myslení na milovanú osobu, a určitá idealizácia spôsobuje, že sa nám zdá, že sme stretli soulmate, a že náš vzťah bude iný ako ostatných a vydržíme spolu navždy.
Veľa ľudí si myslí, že toto je láska. A preto, keď tieto hormóny ustanú – lebo pre organizmus je to záťaž byť v tomto stave plnom energie, eufórie a “lietania od šťastia” –, sa ľudia rozchádzajú, lebo majú pocit, že už vlastne neľúbia, keď nie sú druhým posadnutý a keď ho vidia reálne aj s chybami (v priemere sa udáva 18 mesiacov, kým trvá akútna fáza, ale je to individuálne). Niekedy zanedbávame budovanie hlbšej intimity a puta, ktoré má funkciu vzťah udržať naprieč rokom, fázam ochladenia a opätovného zblíženia, naprieč krízam a aj bez ružových okuliarov danú osobu milovať.
Aký máte názor na sex na prvom rande? Môže takéto skoré intímne zblíženie prerásť v dlhodobý vzťah?
Môže, ale za predpokladu, že muža už “na prvú” zaujala tá žena viac ako len vzhľadom. Ak je medzi nimi veľa prepojenia a majú veľa spoločného, môže to vytvoriť v mužovi silnejší záujem ako len chtíč po uspokojení a sex je pre neho s danou ženou len bonus, o ktorý nemá primárny záujem.
No keďže do druhého nevidíme a často sa aj samotní muži pomýlia, či k danej žene cítia sexuálnu túžbu alebo príťažlivosť aj ako k osobe, odporúčala by som s intímnym zblížením chvíľu počkať aspoň pár týždňov, kým sa ukáže, že je muž konzistentný a iniciatívny v spoznávaní a plánovaní a nesústredí sa iba na fyzično.
Prečo muži nevedia povedať jasné nie a držia ženy v nádeji, v dôsledku ktorej sa len viac trápia?
Niekedy je to nevedomosť – myslia si, že danej žene tým neubližujú a tým, že často ani ženy nehovoria, čo naozaj chcú, tak niekedy naozaj nevedia, že žene niečo v ich stretávaní chýba. Iná kategória aj vie, že žene niečo chýba, ale pre egoizmus nedokážu od stretávania upustiť, lebo im to vypĺňa určitý čas, zážitok a necítia sa v danú chvíľu prázdne/nadržane a osamelo. A niektorí sú naozaj len zmätení. Nepoznajú samých seba a nevedia sa vyznať v tom, či to, čo k danej žene cítia, je len sexuálna túžba alebo niečo viac.
Čo robiť, keď sa žena začína až príliš namotávať a stráca pritom samu seba?
Všimnúť si to. Spozornieť, ak začnem zabúdať na svoje rituály, strácať sa v tom, čo chcem a ako sa cítim. Možno si dať chvíľu odstup – odkomunikovať mu, že potrebujem viac priestoru pre seba a pozrieť sa do svojho vnútra, ako sa cítim a čo potrebujem. Niekedy pomôže zaradiť do života opäť veci, ktoré som robila rada, ľudí, ktorí mi ukazujú realitu a zároveň sú oporou a ak stretávanie ide príliš rýchlo a žena sa v ňom necíti dobre, spomaľovať tempo.
Rešpektujúci muž nebude mať problém tempo prispôsobiť, no muž, ktorý potrebuje len kontrolu nad druhým, sa ukáže ešte výraznejšie.
Ako si budovať sebahodnotu a zároveň nepôsobiť nedostupne?
Dôverovať si, že ustojím aj zadanie hraníc, aj otvorenie sa. Komunikovať svoje očakávania jasne a od začiatku, ale nechávať druhého ukázať, kým je. Zapájať ženskosť. Vedieť prijať, požiadať o pomoc, užívať si moment – smiať sa, otvoriť. Dať šancu a čas, kým sa druhá strana ukáže, neurobiť “sek” hneď pri čomkoľvek, čo nie je podľa našich checklistov. Dôležité hodnoty a štandardy, ako je rešpekt či úcta, si, samozrejme, strážiť, ale ak druhý nemá štýl oblečenia podľa nášho gusta alebo nie je šoumen hneď od prvej vety, nezavrhnúť to a neutiecť “od blízkosti” v prezlečení, že “mám len vysoké štandardy predsa”.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ako bojovať so strachom zo samoty a z toho, že si už nikoho nenájdeme?
Dôverovať životu, že niekedy sa veci udejú nečakane a náhodne, no ísť šťastene naproti. Hovoriť životu áno. Rozšíriť možnosti zoznámenia, chodiť viac do spoločnosti, na túry, na kurzy alebo len tak s priateľmi, ktorých ste dlho nevideli.
Nebrať zoznamovanie ako misiu nájsť životného partnera – to potom z človeka cítiť ako takú upätosť a lipnutie na výsledku.
Skôr sa len zoznamovať pre spoznávanie rôznych ľudí, vytváranie priateľstiev a zasievanie semienok možných kontaktov do budúcnosti. Nikdy neviete, či práve cez zoznámenie, ktoré ste vytvorili, sa po čase nedostanete k svojej životnej láske.
Nahlásiť chybu v článku