Beata Balogová končí na pozícii šéfredaktorky denníka SME, nahradí ju Roman Krpelan

Novým šéfredaktorom denníka SME bude od 1. októbra Roman Krpelan. Vo funkcii nahradí Beatu Balogovú. Zodpovednosť prevezme za redakcie denníka SME, Korzár, Index a Closer.
Informuje o tom denník SME na spravodajskom portáli sme.sk. O svojom odchode napísala aj samotná Balogová, ktorá uviedla, že v denníku SME nekončí a bude jeho súčasťou aj naďalej.
Krpelan pracoval v denníku SME v rokoch 2001 až 2010, najskôr ako redaktor domáceho spravodajstva, neskôr bol zástupcom šéfredaktora. Do vydavateľstva Petit Press sa vrátil v roku 2023 a doteraz pôsobil ako riaditeľ SME a člen predstavenstva.
Počas 13 rokov mimo médií pracoval v súkromnej i štátnej sfére. Bol napríklad poradcom a hovorcom prezidenta SR Andreja Kisku. Pracoval aj na ministerstve pre informatizáciu či ministerstve spravodlivosti.
Balogová je najdlhšie slúžiacou šéfredaktorkou denníka SME v jeho 33-ročnej histórii. Na čele redakcie bola 11 rokov.
