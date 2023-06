Kollár bude čeliť odvolávaniu, Hegerovcom sa podarilo vyzbierať dostatok podpisov

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) by mal čeliť odvolávaniu z funkcie. Nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera vyzbierali potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Predseda NR SR by mal schôdzu zvolať do siedmich dní od podania návrhu.

Správu aktualizujeme.